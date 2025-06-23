搶不到新青安？臺企銀多元優惠信貸全方位滿足需求「e 網貸」2.62%「添好孕」1.92%起

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-23 19:26

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近來民眾貸不到「新青安」房貸的消息頻傳，加上消費者貸款餘額逐年增加，顯示民眾對貸款的需求不斷成長。臺灣企銀 (2834-TW) 推出多元優惠信用貸款專案，凡屬信用正常、收入穩定的優質客群適合「e 網貸」消費性貸款，利率前 3 個月最低 2.62% 起；臺灣企銀薪轉戶薪資轉帳連續達 1 年以上，可申請「e 轉薪貸」貸款，利率前 3 個月最低 2.82% 起；公教人員則可選擇「e 心相貸」貸款，利率前 3 個月最低 1.98% 起。「添好孕」消費性貸款，前 3 個月利率最低 1.92% 起。

搶不到新青安？臺企銀「e網貸」前3個月2.62% 1年薪轉戶2.82%起 公教人員可1.98%。（圖：臺企銀提供）

為了減輕父母育兒的經濟壓力，臺灣企銀「添好孕」消費性貸款，提供已施行人工生殖者、懷孕者本人或其配偶、坐月子或撫育 5 歲以下幼兒的父母所需資金，前 3 個月利率最低 1.92% 起，貸款金額最高新臺幣 100 萬元，若生育第二胎次及以上者另享有利率減碼，最高得減 0.65%，亦免收系統作業費，實質減輕父母負擔。

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近期國際關稅議題，導致全球市場情勢持續震盪，為協助民眾在變動環境中，維持資產靈活度與財務穩定性，臺灣企銀提供擔保貸款專案，利率最低 2.185% 起，並提供便捷的申貸管道，滿足民眾從求學、工作報稅到結婚生育等不同時期面臨的資金需求。