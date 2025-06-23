搶不到新青安？臺企銀多元優惠信貸全方位滿足需求「e 網貸」2.62%「添好孕」1.92%起
鉅亨網記者張韶雯 台北
近來民眾貸不到「新青安」房貸的消息頻傳，加上消費者貸款餘額逐年增加，顯示民眾對貸款的需求不斷成長。臺灣企銀 (2834-TW) 推出多元優惠信用貸款專案，凡屬信用正常、收入穩定的優質客群適合「e 網貸」消費性貸款，利率前 3 個月最低 2.62% 起；臺灣企銀薪轉戶薪資轉帳連續達 1 年以上，可申請「e 轉薪貸」貸款，利率前 3 個月最低 2.82% 起；公教人員則可選擇「e 心相貸」貸款，利率前 3 個月最低 1.98% 起。「添好孕」消費性貸款，前 3 個月利率最低 1.92% 起。
為了減輕父母育兒的經濟壓力，臺灣企銀「添好孕」消費性貸款，提供已施行人工生殖者、懷孕者本人或其配偶、坐月子或撫育 5 歲以下幼兒的父母所需資金，前 3 個月利率最低 1.92% 起，貸款金額最高新臺幣 100 萬元，若生育第二胎次及以上者另享有利率減碼，最高得減 0.65%，亦免收系統作業費，實質減輕父母負擔。
近期國際關稅議題，導致全球市場情勢持續震盪，為協助民眾在變動環境中，維持資產靈活度與財務穩定性，臺灣企銀提供擔保貸款專案，利率最低 2.185% 起，並提供便捷的申貸管道，滿足民眾從求學、工作報稅到結婚生育等不同時期面臨的資金需求。
臺灣企銀積極響應政府 2050 淨零排放目標，推動線上申貸平台服務，滿足客戶 24 小時申貸需求，申請流程僅需 3 分鐘，最快 2 個營業日內通知貸款結果，藉由全程無紙化的數位申辦模式，臺灣企銀致力打造無紙化的金融友善環境，與客戶一同落實節能減碳愛地球的目標，更多貸款詳情請洽臺灣企銀官網查詢。
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