中國9/3閱兵！習近平檢閱部隊 國產現役主戰裝備亮相

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-24 14:39

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中國國務院新聞辦公室周二（24 日）舉行記者會，介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動總體安排。

中國9/3閱兵，習近平檢閱部隊。（圖：Shutterstock）

中國政府 9 月 3 日上午將在北京天安門廣場舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年大會，包括檢閱部隊。

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中共中央總書記、中國國家主席、中央軍委主席習近平將出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年大會，發表演說。

這次閱兵由徒步方隊、裝備方隊和空中梯隊組成。這次參閱的所有裝備，均為中國國產現役主戰裝備，在展示新一代傳統武器裝備的基礎上，也安排部分無人智慧、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閱。

中國政府將邀請有關國家的領導人、前政要、高級別官員，有關國際組織的主要負責人、外國駐華使節、武官和國際組織駐華代表，為中國抗戰勝利做出貢獻的國際友人或其遺屬代表出席紀念活動。