鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-24 12:20

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中國中共中央辦公廳、國務院辦公廳於 6 月 10 日聯合印發《關於深入推動深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》(下稱《意見》)，以高規格文件形式賦予深圳深化改革開放的新使命，這份被稱為「改革開放後第四例」的專案政策文件，因提及「應放盡放」的省級管理權限下放，引發市場對於深圳有望成為第 5 個直轄市的猜測。

深圳迎來改革開放後第四例專項文件 引發市場猜測將升格成中國第5大直轄市

《意見》釋放的改革訊號聚焦在三大突破性領域。首先，建構企業主導的科技體制，首次將「教育科技人才」列為改革首要任務，透過「六鏈融合」打通「教育—科研—產業」循環，推動科研方向與市場需求深度對接。

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其次，推動科技產業金融整合，允許粵港澳大灣區企業透過香港及深圳雙市場融資，促進兩地金融與產業優勢互補，最後則是建構制度型開放高地，在數位貿易、跨國流動等領域推動規則銜接，打造「五外連動」開放新典範。

值得關注的是，《意見》特別以專段部署低空經濟發展，釋放出強烈政策訊號。在明確支持深圳深化無人駕駛航空器飛行管理制度改革的同時，提出探索跨境直升機飛行等創新應用，這意味著深圳將在低空空域管理、場景應用等領域率先突破。

作為新質生產力的典型代表，低空經濟已形成全球競爭態勢，去年中國相關產業規模已達到 6702.5 億元，深圳憑藉在飛控系統、電池技術等領域的全球領先優勢，以及涵蓋無人機製造、物流應用、飛行服務的完整產業鏈，正加速邁向兆級產業群。

政策突破為深圳低空經濟發展打開想像空間，透過建立安全高效的「深圳標準」，深圳有望成為跨境低空交通的製度創新高地；「第四通道」的構建將推動粵港澳大灣區形成空域互聯新格局，促進人才、資本等要素的高效流動；場景化應用與商業生態的深度融合，則將催生商業產業的深度整合，則將催生等安全產業發展、安全產業生態的深度，則將催生、飛行等安全模式。

儘管面臨空域精細化管理、跨區域協同監管等挑戰，但國家層級的政策授權已為深圳探索「天空之城」注入強勁動能。

不過，分析人士普遍認為，這種解讀存在誤讀：我國行政區劃調整始終服務國家戰略，深圳的定位早已明確為中國特色社會主義先行示範區，該城市核心使命是透過制度創新探索發展路徑，而非追求行政層級躍升。面對這一歷史性機遇，如何將政策紅利轉化為發展實效將是關鍵所在。