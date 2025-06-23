鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-23 17:50

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金管會首批核准 13 家銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，金控三雄國泰、富邦、中信旗下銀行子公司陸續宣布將於 7 月開辦新服務，搶食富豪財管大餅，北富銀承作保單及保費融資等逾 10 項業務，同步規劃設置南部資訊中心；國泰世華銀行主打讓客戶在台灣也能享有國際級的私銀高資產服務體驗；中信銀行以新興分行作為試辦據點，看好高雄朝向智慧城市與區域金融重鎮邁進，將會積極評估拓點。

搶財管大餅！北富銀、國泰世華、中信銀別苗頭 高雄專區新服務7月上線。(圖：shutterstock)

●北富銀申請專區試辦逾 10 項新服務 IT 團隊同步落地高雄

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北富銀針對高雄專區，申請超過 10 項以上的試辦項目，涵蓋了從流程到產品的一系列業務及服務，包括保單及保費融資，特定金錢信託資產如債券、基金之貸放成數不受五成之限制等。

另外更借鏡國際金融趨勢，開放金融資產組合擔保融資，專區高資產客戶可將在北富銀保管的一籃子金融資產作為抵押借貸，讓客戶在現有投資部位與收益不受影響的前提之下，運用新資金拓展商機，提升資金效能。

而在服務端，高資產客戶可於北富銀專區據點由專人協助開立海外帳戶及遞送投資交易指示，大幅撙節客戶親赴海外辦理的成本。

與此同時，北富銀亦規劃設置南部資訊中心，針對實際業務需求，專責開發及維運高資產客戶所需的交易系統設備，強化服務基礎建設，為整體業務提供更穩健的營運支持。同時北富銀也將在高雄專區引進及培養海內外專業資產管理人才，用國際化的思維視角，在地養成本國高資產業務人才，達到主管機關「留才引資」的策略目標。

●國泰世華銀試辦 OBU、DBU 等升級服務 結合私銀豐富的海外經驗

國泰世華銀行此次專區試辦業務項目包括 OBU (國際金融業務分行)、DBU (指定辦理外匯業務銀行) 在內等多項升級業務，不僅延續國泰發展資產管理業務「夠穩健，才能靈活前進」精神，亦結合國泰世華銀行多年來於香港、新加坡私銀市場的實戰經驗，積極響應主管機關推動台灣成為「亞洲資產管理中心」政策，讓客戶在台灣也能享有接軌國際的私銀高資產服務體驗。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華銀行長期深耕南台灣，此次進駐高雄資產管理專區，象徵國泰世華以在地化經營連結全球視野，整合集團資源，提供跨境資產配置、投融資整合、家族辦公室等一站式高端金融服務。未來將持續強化銀行與集團間的策略協作，打造具國際競爭力的資產管理生態圈，邁向成為亞洲首屈一指的區域型銀行。

國泰世華銀行自 2013 年開辦私人銀行業務以來，已建立橫跨台灣、香港與新加坡的區域性服務網絡，持續接軌國際金融平台與資產管理體系。此次進駐專區，也將同步擴大招募具備投資顧問、財務規劃、稅務與法務等專業背景之國際人才，建構更完整的家族辦公室服務體系，協助企業與家族客戶實現跨世代的財富傳承與全球資產布局。

●中信銀選定新興分行試辦 持續拓點擴大虛實金融服務

中國信託銀行響應政策，選定新興分行作為參與專區試辦業務的據點，7 月起提供服務，此外，看好高雄市朝向智慧城市與區域金融重鎮邁進，中信銀左營分行日前正式開幕，透過實體據點深耕經營，落實普惠金融，提供創新、便利的一站式金融服務予在地居民。

中信銀表示，高雄資產管理專區的設立展現政府對高資產財富管理的重視，更反映中信銀行深耕在地、放眼全球的戰略思維。中信銀為深化高資產服務的起點，除了即將參與的新興分行外，未來亦將配合政策推展進一步拓點，持續擴大創新服務能量，助力台灣成為亞洲資產管理重要據點推手。