鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-23 14:14

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隨著畢業季到來，社會新鮮人也成為詐騙集團鎖定的目標，這些詐騙手法往往以「高薪職缺」、「快速錄取」為誘餌，誘使民眾落入個資外洩或財損陷阱，Gogolook(6902-TW) 旗下數位防詐 APP Whoscall 和 AI 人才媒合平台 Yourator 今 (23) 日公開求職詐騙問卷調查，發現 15% Z 世代曾遇求職詐騙，甚至有個案損失超過 50 萬元。

​Whoscall求職詐騙調查 15%求職者曾遇詐 最慘損失50萬。(圖：Gogolook提供)

調查顯示，「福利」是 Z 世代在職涯選擇上高度重視的誘因，超過 70% 都選為最重視的求職條件，而非 Z 世代則以追求「穩定性」為首要考量。

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但 Z 世代對「團隊氛圍」的重視程度 (69%) 顯著高於其他年齡層 (54.7%)，反映出新世代更傾向尋求具文化契合度與成長潛力的職場環境。

圖表：Gogolook 提供。

Gogolook 觀察，隨著 Z 世代價值觀轉變，讓詐騙集團有機可乘，例如以「自由彈性團隊」、「快速升遷機會」、「在家用手機就能工作」等話術包裝詐騙職缺，引誘應徵者加入陌生通訊群組、提供個資甚至匯款。

在本次調查中，有高達 50% 的 Z 世代皆是受邀加入陌生 LINE 群組或以私人帳號聯絡，顯示詐騙集團已深刻掌握年輕族群的社群使用習慣，並透過非正式管道塑造親近感，進而降低戒心。

第二常見的詐騙手法是，被要求提供身分證正本或金融帳戶影本 (25%)，詐騙多以面試建檔為由，誘使求職者交出敏感個資。

另外，有約 20.4% 的 Z 世代受訪者曾被引導點擊可疑連結或下載不明 App，表面上標榜為查看職缺細節，實則進行資料竊取或誘導轉帳。

調查也顯示，個人資料外洩高達 35%，是最常見的損害類型，甚至有 16% 曾出現金錢損失、11% 帳戶或存摺被盜用，甚至有 2% 求職者曾因此被帶往海外從事不明工作，凸顯部分詐騙案已與跨境人口販運問題相互交織，對求職者人身與財務安全構成嚴重威脅。