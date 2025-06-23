12強棒球冠軍紀念銀幣啟動預購 售價1600元 每人限買1枚

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-23 13:07

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台灣央行今 (23) 日宣布，為慶祝我國國家代表隊於 2024 年 11 月 24 日世界 12 強棒球錦標賽奪冠，委請台灣銀行公開發售「2024 年第三屆世界 12 強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣」，每枚售價 1600 元，每人限申購 1 枚，預購數量上限為 36000 枚。

2024年第三屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念銀幣。(圖：央行提供)

央行說明，本紀念銀幣發售全數採用預購登記制，有「網路」和「臨櫃」兩種預購方式，每人限申購 1 枚，預購數量上限為 36000 枚，預購總量如超過上限，將進行電腦抽籤。

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而預購期間自 6 月 23 日上午 10 時起至 7 月 2 日 23 時 59 分 59 秒止，預購總量若超過上限，將於 7 月 3 日進行電腦抽籤，並於當日 18 時前公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至 7 月 11 日 15 時 30 分止，逾期未繳款者，視同放棄。

而完成繳款者，預計 11 月可至預購時選定的台灣銀行分行領取紀念幣，確定領幣日期將由央行另行公布。

12 強棒球冠軍紀念銀幣鐫有面額新台幣 50 元，含銀 1/2 英兩、成色 999，其中， 正面以歡慶奪冠為主題，球員高舉獎盃並歡呼勝利，刻劃我國代表隊奮戰不懈、勇奪冠軍的光榮時刻；上緣鐫「中華民國 114 年」，下緣鐫「第三屆世界 12 強棒球錦標賽」和「冠軍紀念」。