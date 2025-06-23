鉅亨新聞中心 2025-06-23 10:40

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一次解除三大限制！元大證股息再投入讓配息變主動養股引擎 (圖片來源取自元大證券官網)

台股進入除權息高峰，存股族迎來紅利旺季。今年領到的股息，是犒賞自己，還是讓錢滾錢？不妨善用元大證券投資先生 App「股息再投入」機制，讓股息即領、即投，資金效益最大化。若再搭配高股息 ETF 的多元配息選擇，即可打造「月月以息養股」，放大資產正循環。

元大證股息再投入，領 A 投 B 更靈活！

每次領到股息，有人拿去吃大餐、有人讓現金閒置，但如果這筆錢能「自己再賺錢」會更有效率。為協助存股族提升配息效益，元大證券推出「股息再投入」機制，首創開放自由指定再投入標的。舉例來說，投資人領到台積電股息 ，不只能再投入台積電，還可靈活轉向任一台股、ETF 或基金，大幅提升資產配置彈性與主動性。

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相較於國內兩家券商的股息再投入仍須預先綁定定期定額，且僅能全額投入指定商品，元大證券一口氣解除三大限制。首先，在啟用條件方面，原投資標的不需綁定定期定額，只要股息入帳，系統即自動再投資，真正做到「即領即投」，讓資金運用更加即時、高效。

其次，股息再投入標的選擇上，全面開放台股所有個股、ETF 與基金任選，投資組合規劃更具彈性與自主性。

最後，投入比例上，提供 50%、75%、100% 等多元比例設定，讓投資人可依自身現金流需求彈性調整，不論是保留部分現金或全額再投入，都能靈活規劃資產配置。

存股族夢幻組合：月月以息養股，讓資產更放大

由於國人偏好高股息 ETF，不少投資人更追求「月月領息」的現金流，因此會靈活搭配不同配息頻率的投資組合，打造每月第二份薪水，例如布局月配息的 ETF，或以單、雙月的季配息 ETF 交錯布局。

元大證「股息再投入」機制門檻僅需 100 元，小資族也能輕鬆啟動。只要設定一次，日後商品配息時，系統將自動執行再投資，無需手動操作，真正實現「自動化理財、無痛養股」。

這項機制從新手到高手都適用。小資族能把每筆零碎股息再投入，穩健累積持股；忙碌上班族一次設定，即享「躺著投資」的自動滾利；中壯年族群則可搭配基金或債券型 ETF，進行長線且多元的資產配置。