一次解除三大限制！元大證股息再投入讓配息變主動養股引擎
鉅亨新聞中心
台股進入除權息高峰，存股族迎來紅利旺季。今年領到的股息，是犒賞自己，還是讓錢滾錢？不妨善用元大證券投資先生 App「股息再投入」機制，讓股息即領、即投，資金效益最大化。若再搭配高股息 ETF 的多元配息選擇，即可打造「月月以息養股」，放大資產正循環。
元大證股息再投入，領 A 投 B 更靈活！
每次領到股息，有人拿去吃大餐、有人讓現金閒置，但如果這筆錢能「自己再賺錢」會更有效率。為協助存股族提升配息效益，元大證券推出「股息再投入」機制，首創開放自由指定再投入標的。舉例來說，投資人領到台積電股息 ，不只能再投入台積電，還可靈活轉向任一台股、ETF 或基金，大幅提升資產配置彈性與主動性。
相較於國內兩家券商的股息再投入仍須預先綁定定期定額，且僅能全額投入指定商品，元大證券一口氣解除三大限制。首先，在啟用條件方面，原投資標的不需綁定定期定額，只要股息入帳，系統即自動再投資，真正做到「即領即投」，讓資金運用更加即時、高效。
其次，股息再投入標的選擇上，全面開放台股所有個股、ETF 與基金任選，投資組合規劃更具彈性與自主性。
最後，投入比例上，提供 50%、75%、100% 等多元比例設定，讓投資人可依自身現金流需求彈性調整，不論是保留部分現金或全額再投入，都能靈活規劃資產配置。
存股族夢幻組合：月月以息養股，讓資產更放大
由於國人偏好高股息 ETF，不少投資人更追求「月月領息」的現金流，因此會靈活搭配不同配息頻率的投資組合，打造每月第二份薪水，例如布局月配息的 ETF，或以單、雙月的季配息 ETF 交錯布局。
若想進一步放大資產累積效益，可再搭配元大證投資先生 APP「股息再投入」功能，將每月領到的股息再投入買進月配型或市值型 ETF，實現月月以息養股，高效放大資產，在不知不覺中累積出更多張高股息或市值型 ETF，進而達到「錢滾錢」的正向循環，，讓資產持續穩定增長。
元大證「股息再投入」機制門檻僅需 100 元，小資族也能輕鬆啟動。只要設定一次，日後商品配息時，系統將自動執行再投資，無需手動操作，真正實現「自動化理財、無痛養股」。
這項機制從新手到高手都適用。小資族能把每筆零碎股息再投入，穩健累積持股；忙碌上班族一次設定，即享「躺著投資」的自動滾利；中壯年族群則可搭配基金或債券型 ETF，進行長線且多元的資產配置。
APP 設定簡單，投資自動化不是難事
操作同樣零門檻，只要透過「投資先生 APP」，挑選要設定的股票或 ETF，進入「除權息」頁面點下「股息再投入」，依序選擇領息商品、再投入標的、投入比例與委託價格即可完成。介面簡潔、流程明快，還有推播通知，讓投資人隨時掌握再投入進度。
此外，投資人近期可留意元大證推出的存股活動，結合「股息再投入」機制，不僅 能有效放大資產累積效果，讓每筆股息發揮更大價值，同時還可獲得手續費抵用金，並有機會抽中日本雙人來回機票！
投資的關鍵，不在於押中飆股，而是讓每一筆資金都發揮最大效益。每筆看似微小的股息，只要善用，就能一點一滴堆出通往財務自由的階梯。與其讓配息變成一杯手搖飲，不如讓它成為下一次投資的起點。
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