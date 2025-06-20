〈陸股盤後〉三大指數連二黑 白酒股強彈工商銀行等多股再創史高 滬指守穩3350點  

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-20 16:30

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中國 A 股三大指數周五 (20 日) 連兩個交易日收黑，創業板指領跌，深證成指(SZI) 尾盤一度失守 10000 點大關，

〈陸股盤後〉三大指數連二黑 白酒股強彈 商銀行等多股續創史高 滬指守穩3350點

上證指數 (SSEC) 周五收跌 0.07% 至 3359.9 點，深證成指收黑 0.47% 至 10005.03 點，創業板收低 0.83% 至 2009.89 點，滬深兩市成交額合計人民幣 1.0677 兆元，較上個交易日量縮 1829 億元。

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大盤方面，傳媒類股全線下挫，國防軍工、石油、貴金屬普遍走跌，貝肯能源跌停，新光電、北方長龍、睿國科技、富吉瑞、天裝備與航太南湖等跌超 6%，白酒類股則跌深強彈，皇台酒業漲停，杭州銀行、交通銀行、南京銀行、中信銀行、光大銀行、江蘇銀行等多檔銀行股續創歷史新高，固態電池、水利類股也逆勢走漲。

Wind 統計數據顯示，滬深兩市及北交所共 1540 檔個股上漲，3644 檔下跌，平盤 231 檔，滬深北三市共 60 檔股票漲幅在 9% 以上，36 檔跌幅在 9% 以上。

中銀國際認為，A 股短期延續蓄勢震盪格局。短期市場箱體震盪格局邏輯沒有本質改變。目前市場情緒指標處於年內相對高位。短期市場很可能會呈現類股快速輪動的震盪格局，短期仍須耐心等待前期政策的加速降落及宏觀政策持續加力。

財信證券表示，儘管日前陸家嘴論壇釋放積極政策信號對市場情緒形成提振，但聯準會 (Fed) 貨幣政策跟中東局勢的不確定性仍存，導致市場風險偏好仍偏謹慎，指數層面來調整。短線上，海外風險明顯升溫，近期可密切關注中東局勢走向及 Fed 利率會議對市場影響，但在國內政策呵護和基本面穩中向好的支撐下，指數層面下探空間有限，可適當參與短期反彈行情。

東莞證券認為，地緣風險升溫等外部因素恐壓制短期市場情緒。目前 3400 點上方延續多空對峙，指數突破動能不足，區間震盪格局料將延續，但隨著政策紅利逐步兌現、基本面持續改善、情緒穩定修復及資金增量入場，市場可望在震盪反覆中迎來穩定，配置上可關注有色金屬、銀行、公用事業、農林牧漁等族群。

華福證券認為，大盤在狹幅震盪期間，波動率和振幅均處於歷史低位，市場整體缺乏趨勢方向。此類行情多出現在上市公司獲利週期下行或築底階段，並伴隨生產者物價指數 (PPI) 負成長。與此同時，小型股表現優於大盤股，以科技、醫藥為代表的成長風格佔優機率較高。在窄幅波動環境下，紅利策略因其低估值和穩定獲利具備較高的安全邊際，尤其在無風險利率低點背景下更具性價比。同時，科技股在創新突破下可能呈現「脈衝式」行情，建議專注於以 DeepSeek、機器人為代表的科技成長機會。