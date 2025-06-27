Joe Lu 2025-06-27 07:47

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儘管主要指數逼近新高，但趨勢分析揭示消費者健康狀況惡化、關鍵成長類股動能停滯，以及資金流向債券避險，對此波漲勢的基礎構成挑戰

【Joe’s華爾街脈動】股市漲勢藏暗流，關鍵趨勢正在轉變 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 26 日 美東時間

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重點摘要

美股逼近歷史高點，但漲勢正在收窄，其力道依賴少數關鍵類股和大型股，而潛在的經濟訊號則顯示出壓力跡象。

儘管主要指數展現強勁的正面動能，但能源類股的關鍵趨勢逆轉，以及半導體動能停滯，顯示市場的基礎正變得不那麼穩定。

頂尖企業間的顯著分歧突顯了市場的選擇性，Meta 和微軟 (Microsoft) 的領導地位被 Alphabet 新的負面趨勢以及蘋果 (Apple) 的持續疲弱所抵銷。

經濟前景日益分歧，消費者信心評估急劇惡化，與穩定的企業獲利訊號和加劇的通膨趨緩壓力形成衝突。

類股領導地位已明確轉動至金融、工業和通訊服務類股，而醫療保健和不動產等防禦型類股則面臨嚴重且不斷惡化的下降趨勢。

國際市場提供了選擇性的機會，加拿大和亞洲部分地區出現明確的領導趨勢，與其他已開發地區較為溫和或疲弱的趨勢形成對比。

不確定性的增加反映在投資者紛紛轉向避險性質的美國公債，而黃金和原油等主要大宗商品，在關鍵通膨數據公布前缺乏明確的方向性。

市場概覽

美股續創歷史高點附近水準，儘管下修第一季 GDP 數據，確認經濟出現萎縮，但市場仍展現出韌性。本波漲勢由成長導向和週期性的類股所驅動，顯示投資者正越過參差不齊的經濟數據，轉而展望更為樂觀的未來。然而，此樂觀情緒正受到經濟基礎潛在裂痕的考驗。

儘管初次申請領失業金人數優於預期，但持續申領人數卻升至三年多來新高。這種分歧，加上較為疲弱的消費者支出數據，顯示勞動市場和消費者健康狀況可能正在轉弱。債券市場反映了此種謹慎態度，隨著投資者權衡未來經濟成長的影響，公債殖利率隨之下滑。在市場處於關鍵轉折點之際，本週五的 PCE 通膨報告已成為可能決定下一個方向性走勢的關鍵數據發布。

整體市場指數