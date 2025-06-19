期交所去年賺42.56億元 股東會通過每股配發股利4.1元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-19 20:17

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臺灣期貨交易所今 (19) 日召開 114 年股東常會，由董事長吳自心主持。本次股東常會通過每股配發股利 4.1 元，含現金股利 2.5 元及股票股利 1.6 元之盈餘分派案。

期交所113年稅後淨利42.56億創新高 EPS 6.84元 股東會通過每股配發股利4.1元。（鉅亨網資料照）

臺灣期貨市場 113 年總交易量及日均量分別為 3.95 億口、163.4 萬口，連續 5 年交易量突破 3 億口，表現相當穩健。期交所 113 年稅後淨利達 42.56 億元，每股稅後盈餘 6.84 元。

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吳自心表示，期交所近年研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。

期交所將於 6 月底推出週五到期臺指選擇權，增強期貨市場對各類風險事件的即時應對能力，並將金融期貨及小型金融期貨納入盤後交易，同時優化三階段漲跌幅機制及動態價格穩定措施，提供市場更安全的交易環境。 7 月 1 日起實施新臺幣利率交換契約 (IRS) 應集中結算；持續赴海外引資及參加各項國際活動增進交流及合作；響應主管機關推動我國成為亞洲資產管理中心政策，推廣多元化商品並舉辦促進資產管理發展相關活動及人才培訓；持續落實永續發展作為，實踐企業社會責任。