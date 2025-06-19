鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-19 11:40

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以色列旅遊部代表 Peleg Lewi 周三 (18 日) 表示，由於與伊朗衝突的升級，以色列政府決定關閉領空，約 3 萬名外國遊客無法離開以色列，約一半遊客申請乘坐撤離航班。以國外交部和交通部上周日 (15 日) 發表聯合聲明，宣佈以色列領空將繼續完全對民航關閉，直至安全部門決定開放領空。

領空關閉第4天！以色列旅遊部：3萬外國遊客滯留 一半搶搭撤離航班

《俄羅斯衛星通訊社》報導，Lewi 說：「自與伊朗的軍事行動開始以來，約 3 萬名外國遊客無法乘飛機離開以色列，目前約有 1.5 萬名遊客表示希望乘坐撤離航班離開以色列。」

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以色列在當地時間上周五 (13 日) 凌晨發起一次名為「崛起雄獅」的大規模行動，以色列空軍對伊朗的軍事目標和核設施發動攻擊。以色列空軍在伊朗不同地區實施數輪攻擊，包括首都德黑蘭。伊朗高級軍事人員喪生，包括伊朗武裝部隊總參謀長、伊斯蘭革命衛隊司令以及一些核科學家。

以色列表示，將行動直至摧毀伊朗核計劃，伊朗則威脅稱將繼續進行打擊直至以軍停止行動。

伊朗則發動導彈和攻擊型無人機打擊回擊以色列的行動，並稱攻擊目標為軍事設施，但以伊雙方住宅大樓遇襲次數不斷增加，平民傷亡人數也在上升。

伊朗否認其核計畫具有軍事用途。國際原子能總署 (IAEA) 總幹事格羅西周三指出，IAEA 稽查人員沒有看到伊朗正在開展核武器項目的具體證據。

另據《CNN》報導，美國情報界得出結論，伊朗並未尋求發展核武器，這一判斷與川普總統和以色列的言論相悖。

以色列表示，伊朗打擊已造成 20 多人死亡，800 多人受傷，伊朗則稱以色列打擊已致 220 多人死亡，1800 多人受傷。