鉅亨網編輯林羿君 2025-06-19 07:39

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美國川普總統於週三 (18 日) 與高層顧問結束了戰情室會議，期間他正在考慮是否讓美國介入以色列與伊朗之間持續中的戰爭，但白宮對於他是否已決定加入旨在摧毀德黑蘭核計劃的攻勢，並未透露太多線索。

川普結束戰情室會議 伊朗對策依舊成謎。(圖:shutterstock)

在會議開始前，川普告訴記者他尚未做出最後決定，但他再次責備伊朗領導人遲遲未與他展開談判，同時重申他不會讓伊朗獲得核武的決心。

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根據《華爾街日報》報導，川普本週稍早已批准一項針對伊朗的軍事攻擊計畫，但他暫緩最後授權，因為他仍在衡量德黑蘭是否會滿足他的要求。

「我已經有一些想法該怎麼做，」總統在白宮橢圓形辦公室告訴記者。「我喜歡在最後一秒才做出最終決定，因為情況會改變，尤其是在戰爭中。」

伊朗外交部副部長阿巴斯 · 阿拉格奇在社交媒體上表示，伊朗依然「致力於外交」，從未追求、也永遠不會追求核武器。但即便如此，這可能仍不足以阻止川普發動攻擊，儘管他數週以來一直表示更傾向尋求外交解決方案。

根據兩位西方政府官員透露，美國私下向盟友傳達的立場基本與川普公開的言論一致，即若伊朗不投降，美方將加入打擊行動。這些官員在匿名情況下表示，可能的行動最快可能在未來 24 小時內展開，甚至可能在週三晚上就發生。

當天稍早被問到是否正朝轟炸伊朗的方向邁進時，川普回應說：「我可能會做，也可能不會。」

川普聲稱，伊朗官員曾表示願意前往華盛頓參與核談判，但他質疑對方是否真的能夠成行。他還表示，伊朗距離擁有核武器僅「幾週之遙」——這一時間表比部分美國情報機構的評估更為明確。