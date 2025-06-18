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鉅亨速報 - Factset 最新調查：邦吉BG-US的目標價調升至90元，幅度約5.88%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對邦吉(BG-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至90元，調升幅度5.88%。其中最高估值105元，最低估值74元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予邦吉評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀0位。

邦吉今(18日)收盤價為85.69元。近5日股價上漲5.88%，標普指數下跌0.93%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BG市場預估目標價

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邦吉85.69-0.68%

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