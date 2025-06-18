鉅亨速報 - Factset 最新調查：邦吉BG-US的目標價調升至90元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對邦吉(BG-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至90元，調升幅度5.88%。其中最高估值105元，最低估值74元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予邦吉評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀0位。
邦吉今(18日)收盤價為85.69元。近5日股價上漲5.88%，標普指數下跌0.93%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：LENNAR CORP B(LEN.B-US)EPS預估下修至9.19元，預估目標價為116.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷普(JBL-US)EPS預估上修至9.35元，預估目標價為215.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊納房屋(LEN-US)EPS預估下修至9.23元，預估目標價為117.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為20.00元
下一篇