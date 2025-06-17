雲品寶桑町屋營運首月即貢獻獲利 平均房價衝上7500元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-17 10:52

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連鎖旅宿餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (17) 日指出，於台東市歷史建築打造的日式町屋與青年旅宿「寶桑町屋 Machiya Posong」，甫開幕即受到文青旅人矚目，首月住房率即超過 75%，平均房價超過 7500 元，營運首月即獲利。

寶桑町屋營運首月即貢獻獲利。(圖：雲品提供)

雲品總經理丁原偉觀察到，旅遊型態轉變，個人旅行已成為新趨勢，而單人旅遊早已不只是一個人旅行，更是尋找生活節奏、自我對話的過程，寶桑町屋成為一個讓人放慢腳步、理解地方文化的入口，因此，首月住房不僅超過 75%，平均房價超過 7500 元。

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雲品統計，入住客群主要以閨蜜群為主，其次是家庭旅遊。

寶桑町屋座落於台東市北町，基地是建於 1939 年的日式建築宿舍群，整體占地 2.1 公頃，品牌名稱取自阿美族語「寶桑」，意指適合居住和耕作的土地，並對應日治時期的「寶町」地名。

寶桑町屋重新修復後共規劃 7 棟獨立町屋和 1 棟 10 間客房的文創青年旅館，其中，青年旅館單人入住優惠價僅 888 元 + 15.5% 起。