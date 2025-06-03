國旅精品化 雲品新北據點開始接單 住宿每晚要價2萬元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-03 10:36

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雲品國際 (2748-TW) 今 (3) 日正式宣布推出全新精品旅宿平台「雲品 Collection」，同時，蘇卡利漫活 Villa Resort 也開放住房預約，每晚為 18088 元 + 15.5% 起，將透過高度風格化、深度主題化的經營策略，強化國旅高端定位。

雲品蘇卡利漫活 Villa Resort將開始營運。(圖：雲品提供)

雲品 Collection 平台是整合雲品旗下原有的多個特色旅宿據點，包括已開幕的台東寶桑町屋 Villa Resort、將開幕的烏來蘇卡利漫活 Villa Resort，以及籌備中的埔里興悅溫泉 Villa Resort、嘉義光禹野奢 Villa Resort、台中味丹溫泉 Villa Resort 等地。

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雲品總經理丁原偉表示，在旅遊產品日趨同質化的市場中，雲品看見了旅遊獨特性的趨勢，選擇走出不同路徑，採客棧主人 (Inkeeper) 的角色和態度，以非主流創造出新的主流，希望為旅人提供一種跳脫標準化行程的選擇，既能貼近土地、又能探索身心靈的旅遊方式。

丁原偉強調，雲品 Collection 是品牌演進的重要里程碑，雲品從早期以宴會事業為核心的「君品 Collection 1.0」，到擴展至餐飲事業管理的「2.0」階段，如今跨足旅宿服務，升級為風格旅遊全面啟動的「3.0」新世代。

未來雲品旗下旅宿據點將限定於 50 間房以下的精品規模，並將推出包套式玩法，涵蓋包館式、包餐飲、甚至包島式設計，而針對親子客層，還設有專屬的 Kids Club 親子俱樂部