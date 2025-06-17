CDR將成中概股回A股捷徑！騰訊、阿里巴巴、小米有望拔得頭籌

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-17 14:00

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近日，隨著深圳綜合改革試點政策落地，粵港澳大灣區企業回歸 A 股的路徑逐漸清晰，騰訊、阿里巴巴等中概股有望透過中國存託憑證 (CDR) 方式登陸深交所、上交所，引發市場廣泛關注。

CDR成中概股回A股捷徑！騰訊、阿里巴巴、小米有望拔得頭籌 (圖:Shutterstock)

中辦、國辦上周一 (10 日) 印發《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》，作為深圳特區 45 歲生日 (8 月 26 日) 的「政策大禮包」，其中最受關注的條款是「允許在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區企業，按照政策規定在深圳證券交易所上市」。這項表述迅速引發市場猜測，是否意味著騰訊、阿里等港股上市企業將直接回歸 A 股？

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上周四 (12 日)，國新辦記者會發改委副主任進一步明確政策邊界，支持符合資格的港交所上市粵港澳大灣區企業在深交所發行 CDR，但直接 IPO 需滿足「在港交所上市且在境內註冊」的條件，這代表騰訊、阿里、小米等註冊地在開曼群島等地的紅籌企業，無法透過直接 IPO 登陸深交所，但可透過 CDR 方式實現間接上市。

所謂存託憑證是境外上市公司將股票託管在當地銀行，由境內銀行發行對應憑證在 A 股交易的機制。投資人買賣 CDR 的操作與股票無異，但不用跨國開戶，門檻為證券帳戶資產 50 萬元 (申請前 20 個交易日平均)、交易經驗 24 個月以上。

目前，深交所已推出《與境外證券交易所互聯互通存託憑證上市交易暫行辦法》，上交所也有同類規則，為 CDR 鋪路。

至於哪些企業可能率先回歸，市場普遍認為騰訊、阿里、京東、美團、小米等港股上市的中概股是主要候選。以騰訊為例，該公司市值超 3 兆港元，滿足「境外上市滿 3 年、CDR 對應基礎股票市值不低於 5 億元」等要求，且作為大灣區企業，政策適配度高。

阿里巴巴總部雖位於長三角，但同樣符合條件，也可能選擇上交所發行 CDR，京東、小米等則可能根據企業意願及管理階層安排選擇上市地。

上述政策背後有多重考量，一是活化 A 股市場，先前優質中概股因上市地限制，內地投資者難以參與，港股通也未能涵蓋所有標的如拼多多，其次是抑制外匯流失，過去投資人需境外開戶購買中概股，資金外流壓力較大，CDR 提供了合規管道，並減少資本外流，最後則是降低中概股下市風險，美國市場對中概股監理趨嚴，若 A 股提供「港股 + CDR」雙通道，中概股退市必要性下降。

市場影響方面，中概股回歸被視為「雙面刃」。一方面，優質企業入場可能吸引更多資金，推動 A 股價值投資，另一方面則是垃圾股生存空間將被壓縮。

值得注意的是，CDR 交易設 10% 漲跌幅限制，連續休市 7 日後首個交易日漲跌幅 20%，與 A 股現行規則接軌。

目前，上交所已有九號公司 (689009-CN) 以非互聯互通型 CDR 上市，但屬於特例。

市場普遍預測，深交所將率先迎來中概股 CDR，騰訊有望拔得頭籌，阿里巴巴則可能登陸上交所。至於京東、小米等，最終選擇則可能取決於企業策略與監管協調。