中國國家統計局：政策工具箱儲備充足 宏觀政策留有後手

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-06-16 10:43

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中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉周一（16 日）表示，今年以來中國實施更加積極的宏觀政策，加大逆周期調節，加快推進兩重建設和兩新工作，有力增強了消費活力。

中國國家統計局說，政策工具箱儲備充足，宏觀政策留有後手。（圖：Shutterstock）

付凌暉說，下階段，中國政策工具箱的儲備充足，宏觀政策留有後手，可以根據形勢變化動態調整、積極因應，將繼續為經濟穩定運行保駕護航。

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最新數據顯示，中國國內消費意外增長，5 月零售銷售年增 6.4%，優於預期，並寫下 2023 年 12 月以來最大升幅，提振了北京的信心，使其得以因應美中貿易戰的威脅。

中國國家統計局周一公布的數據顯示，5 月零售銷售年增 6.4%，前值為 5.1%，工業生產攀升 5.8%，前值為 6.1%，城鎮調查失業率為 5%，較 4 月下降 0.1 個百分點。