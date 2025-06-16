鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-16 10:50

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中國深圳市推動資本市場改革上周末再傳最新突破，全國政協委員、民革中央經濟委員會副主任何杰上周六 (15 日) 透過官方管道揭露，深圳正加速制定紅籌企業境內二次上市 (H+A) 規則，擬為科技創新企業開闢更有效率的融資管道，此舉標誌著深圳綜合改革試點「2.0 版」正式進入實施階段。

H+A！深圳啟動紅籌股二次上市試點 中國科創企業迎資本新通道

作為粵港澳大灣區核心引擎城市，深圳已建構起全球領先的科創生態體系。數據顯示，2024 年該市國家高新科技企業突破 2.5 萬家，專精特新「小巨人」企業達 1025 家，戰略性新興產業貢獻 GDP 比重達 42.3%。新能源汽車產量躍居全國首位，AI、機器人等產業群蓬勃發展，背後離不開金融活水的精準澆灌，全市研發投入強度 6.46% 領先全國，企業研發投入佔比突破 94.9%。

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針對科創企業融資痛點，​​深圳推出多項創新措施。在債權融資方面，「騰飛貸」「科技新創通」等特色產品已形成示範效應，在股權融資領域，國家金融監理部門日前批准設立的股份制銀行金融資產投資公司 (AIC)，正透過「投貸聯動」模式擴大對新創企業的支持規模。

何杰還透露，深圳正爭取將 AIC 直投風險權重計算標準最佳化，並擴展至更多銀行類型。

深圳市此次紅籌股二次上市試點，將重點服務已在香港上市的粵港澳大灣區科技企業。透過打通 H+A 上市路徑，企業可同步利用境內外兩個市場資源，大幅提升融資效率。何杰強調，這既是落實中辦、國辦《深入推進深圳綜合改革試點意見》(下稱《意見》) 的具體行動，也是深化「創新鏈 - 產業鏈 - 資金鏈 - 人才鏈」四鏈融合的關鍵舉措。

為保障改革落地，深圳提出四大實施路徑，強化央地協同機制，爭取國家部委在政策配套、項目審批等方面支持，加速重點領域立法，運用經濟特區立法權固化改革成果，聚焦核心任務突破，打造可複製的制度創新標竿，建構政商學社協同機制，充分激發市場主體活力。