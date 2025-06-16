彭博：中國國內消費意外改善 中國政府官員鬆了一口氣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-16 10:26

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最新數據顯示，中國國內消費意外增長，5 月零售銷售年增 6.4%，優於預期，並寫下 2023 年 12 月以來最大升幅，提振了北京的信心，使其得以因應美中貿易戰的威脅。

中國國內消費意外改善，中國政府官員鬆了一口氣。（圖：Shutterstock）

中國國家統計局周一（16 日）公布的數據顯示，5 月零售銷售年增 6.4%，前值為 5.1%，工業生產攀升 5.8%，前值為 6.1%，城鎮調查失業率為 5%，較 4 月下降 0.1 個百分點。

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國家統計局表示，總的來看，5 月份，隨著政策組合效應持續釋放，穩經濟促發展效果顯現，國民經濟保持總體平穩、穩中有進發展態勢，充分展現經濟的韌性和活力。

不過，國家統計局也提到，中國面對的外部不穩定不確定因素較多，政府尚需增強國內需求擴大內生動能，穩固經濟持續回升向好基礎。

國家統計局稱，下階段，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快建立新發展格局，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，堅定不移辦好自己的事，把擴大內需、做強國內大循環擺到更加突出的位置。