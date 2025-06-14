〈美股盤後〉伊朗向以色列發射飛彈報復 道瓊狂瀉近770點

鉅亨網編譯羅昀玫綜合外電 2025-06-14 04:57

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以色列襲擊伊朗後，伊朗對以色列展開報復攻擊，全球市場和美股週五 (13 日) 下滑，道瓊狂瀉近 770 點，能源和國防類股強升，航空類股下跌，美國總統川普揚言提高汽車關稅後，汽車股受到進一步打擊。

伊朗向以色列發射飛彈報復 道瓊狂瀉近770點(圖：REUTERS/TPG)

週五的拋售使美股主指週線全黑，標普週跌 0.4%，那斯達克下挫 0.6%，道瓊本週累計跌幅達 1.3%。

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伊朗向以色列發射數百枚飛彈，作為對以軍空襲德黑蘭軍事與核設施的報復行動，此舉加劇了一場可能席捲該地區的衝突。多位美國官員透露，美軍正協助攔截伊朗對以色列發射的飛彈。

據報，伊朗退出與美國的第六輪伊朗核問題談判，美國總統川普週五稍早敦促德黑蘭當局「達成協議」，警告以色列之後的襲擊會更加殘酷。

資金紛紛湧向避險資產，金價揚升 1.5%，創下歷史新高，美元小幅上漲。國際油價週五飆升，布蘭特原油期貨上漲 7% 至每桶 74.23 美元。

美債殖利率仍攀升，因為投資人認為油價飆升可能會推高整體通膨，並使聯準會降息變得更加困難。

消費者信心正在回升。密西根大學週五公布的初步調查結果，6 月消費者信心指數初值大幅跳升 8.3 點至 60.5，為今年首次出現明顯改善，也遠高於市場預期的 54。

美股週五 (13 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 769.83 點，或 1.79%，收 42,197.79 點。

那斯達克指數下跌 255.66 點，或 1.3%，收 19,406.83 點。

S&P 500 指數下跌 68.29 點，或 1.13%，收 5,976.97 點。

費城半導體指數下跌 136.91 點，或 2.61%，收 5,112.24 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 174.64 點，或 1.23%，收 14,080.84 點。

標普 11 大板塊全面收低，僅能源板塊逆勢上漲 1.72%，金融類股表現最差，下跌 2.06%。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭盡墨。Meta (META-US) 下跌 1.51%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.38%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.59%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.82%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.53%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.01%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.76%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.80%。

企業新聞

美國放寬自動駕駛計程車規則後，特斯拉 (TSLA-US) 週五上漲 1.94% 至每股 325.31 美元。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 現行規定要求，目前若車廠希望推出沒有方向盤與剎車踏板的全自動駕駛車輛，必須申請豁免通過現行安全標準，當局目標，將在數月內就大多數豁免請求做出決定。

外傳沃爾瑪和亞馬遜等美國大型商家，正在研究如何發行或使用穩定幣，來讓其經手的大量現金和信用卡交易跳脫出傳統金融體系，Visa (V-US) 與 Mastercard (MA-US) 股價雙雙下滑超 4%。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.59% 報每股 174.67 美元。外媒週五報導，美國司法部反壟斷執法人員正在審查 Google 計劃收購網路安全公司 Wiz 是否會非法限制市場競爭。

Counterpoint Research 數據顯示，蘋果 iPhone 5 月在中國市場銷量攀升至榜首，全球 4 月與 5 月銷量年增達 15%，創下自新冠疫情爆發以來同期最亮眼的成長表現。儘管如此，蘋果 (AAPL-US) 週五仍隨大盤收低 1.38% 報每股 196.45 美元。

經濟數據

美國 6 月密大消費者信心指數初值預期 53.5，前值 52.2

華爾街分析

Navellier & Associates 投資長 Louis Navellier 表示：「持久的損害可能是原油價格，如果油價不盡快回落，肯定會對通膨數據造成一定損害。」

PMFA 投資長 Jim Baird 認為：「油價是不確定因素，油價持續攀升，在當前不確定性的背景下，可能會成為經濟面臨的另一個挑戰，過去幾天發生的事件加劇了這種風險。」

Baird 研判：「如果未來幾天局勢沒有大幅升級，並且以色列和伊朗之間的衝突基本上得到控制，油價可能會回落，但如果衝突擴大，油價持續走升的風險將會提高，並對本已放緩的全球經濟造成更顯著的影響。」