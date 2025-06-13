〈陸港盤後〉中東局勢突然升級 滬指失守3400點大關 石油類股逆勢漲
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
中國 A 股三大指數周五 (13 日) 齊步收低，上證指數(SSEC) 結束連 2 日漲勢，跌破 3400 點大關，主要受到以色列攻擊伊朗導致中東緊張升級後投資人轉向避險資產的衝擊。
滬指周五收低 0.75% 至 3377 點，深證成指 (SZI) 亦跌 1.1% 至 10122.11 點，創業板收黑 1.13% 至 2043.82 點，滬深兩市合計成交額人民幣 1.4672 兆元，較前一交易日 1.2717 兆元增加 1955 億元。
大盤方面，日用化工、飯店餐飲、醫藥、汽車等類股跌幅居前，榮昌生物、哈三聯、新產業跟海創藥業等跌逾 6%，石油類股、黃金概念股、電力、煤炭等族群則走強，洲際油氣、石化油服等多股漲停，國防軍工類股則在午盤過後走高，晨曦航空、北方長龍與捷強裝備漲停，國防軍工類股亦飆漲
消息面上，以色列表示，在當地時間周五清晨對伊朗的核設施和軍事設施進行數輪的空襲行動，國際油價應聲暴漲，美國原油期貨價格一度飆漲逾 14%，創下近三年單日最大漲幅，布蘭特期由和美國 WTI 原油雙雙觸及數月高點，市場對石油供應中斷的擔憂迅速推高風險溢價。
此外，美國川普政府打算將洗碗機、洗衣機、冰箱等進口家電列入徵收 50% 鋼鐵關稅的衍生品清單，這也損害了投資者的風險偏好，擴大後的鋼鐵關稅計劃將於 6 月 23 日生效，
根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 847 檔股票上漲，4474 檔走跌，平盤 92 檔股票，共有 77 檔漲幅在 9% 以上，40 檔跌幅在 9% 以上。
BCA Research 出具研究報告指出，儘管美中之間的地緣政治緊張局勢可能暫時緩和，但中國的宏觀經濟前景仍弱，因此若無果斷的政策刺激，中國股市將缺乏上漲的催化劑。
中原證券認為，現階段貨幣政策尚有增量空間，預計將伴隨外部環境變化適時推出。財政政策則持續發力專項債和新質生產力領域，為經濟高質量發展提供堅實後盾。
渤海證券表示，當前滬指來到前高附近，短期進一步上漲的分歧有所加大。不過，指數估值仍適中，若市場能有增量性的題材或利多政策出現，則將帶動市場情緒進一步回暖，指數也將隨之突破現有位置實現進一步上漲。反之，若增量利多缺乏，在沒有增量性利空的前提下，市場恐將持續震蕩，等待新的變化。
東莞證券表示，雖然經濟數據顯示中國經濟和外貿具有較強韌性，但 5 月 PMI 反映景氣端有復甦但驗證較弱，且通膨尚待止穩，現時須關注 6 月底前政策落地情況。6 月仍有多個重要會議，比如下周三 (18 日) 登場 0 的陸家嘴論壇，有望為當前結構性行情提供支援，短期 A 股有望維持震蕩抬升基本格局。
光大證券則說，近期國內政策仍積極發力，後續政策預計將持續落地。隨著中美兩國為「對等關稅」按下 90 天「暫停鍵」，短期內出口有望保持高成長，消費預計仍是經濟修復的重要動能之一。內外因素交織之下，預期指數 6 月整體將保持震蕩。擴內需一直是近期國內政策的重點，未來有望持續迎來政策催化，此外，消費產業業績整體更具韌性，建議關注家居用品、食品加工、專業服務、休閒食品等行業。
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