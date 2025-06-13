鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-13 16:10

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中國 A 股三大指數周五 (13 日) 齊步收低，上證指數(SSEC) 結束連 2 日漲勢，跌破 3400 點大關，主要受到以色列攻擊伊朗導致中東緊張升級後投資人轉向避險資產的衝擊。

〈陸港盤後〉中東局勢突然升級 滬指失守3400點大關 石油類股逆勢漲 (圖:Shutterstock)

滬指周五收低 0.75% 至 3377 點，深證成指 (SZI) 亦跌 1.1% 至 10122.11 點，創業板收黑 1.13% 至 2043.82 點，滬深兩市合計成交額人民幣 1.4672 兆元，較前一交易日 1.2717 兆元增加 1955 億元。

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此外，美國川普政府打算將洗碗機、洗衣機、冰箱等進口家電列入徵收 50% 鋼鐵關稅的衍生品清單，這也損害了投資者的風險偏好，擴大後的鋼鐵關稅計劃將於 6 月 23 日生效，

根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 847 檔股票上漲，4474 檔走跌，平盤 92 檔股票，共有 77 檔漲幅在 9% 以上，40 檔跌幅在 9% 以上。

BCA Research 出具研究報告指出，儘管美中之間的地緣政治緊張局勢可能暫時緩和，但中國的宏觀經濟前景仍弱，因此若無果斷的政策刺激，中國股市將缺乏上漲的催化劑。

中原證券認為，現階段貨幣政策尚有增量空間，預計將伴隨外部環境變化適時推出。財政政策則持續發力專項債和新質生產力領域，為經濟高質量發展提供堅實後盾。

渤海證券表示，當前滬指來到前高附近，短期進一步上漲的分歧有所加大。不過，指數估值仍適中，若市場能有增量性的題材或利多政策出現，則將帶動市場情緒進一步回暖，指數也將隨之突破現有位置實現進一步上漲。反之，若增量利多缺乏，在沒有增量性利空的前提下，市場恐將持續震蕩，等待新的變化。

東莞證券表示，雖然經濟數據顯示中國經濟和外貿具有較強韌性，但 5 月 PMI 反映景氣端有復甦但驗證較弱，且通膨尚待止穩，現時須關注 6 月底前政策落地情況。6 月仍有多個重要會議，比如下周三 (18 日) 登場 0 的陸家嘴論壇，有望為當前結構性行情提供支援，短期 A 股有望維持震蕩抬升基本格局。