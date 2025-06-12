全球唯一薄荷色Labubu108萬人民幣拍出！首任收藏家首發聲：暴漲會傷害潮玩粉絲
鉅亨網編譯陳韋廷
周二 (10 日) 一場拍賣會將潮玩圈的熱度推向新的高峰，兩隻 LABUBU 公仔分別以 108 萬元、82 萬元 (人民幣，下同) 成交，不僅刷新 LABUBU 二級市場價格紀錄，更讓「百萬元玩具」話題衝上熱搜。在這個曾被視為「小眾潮玩」IP 從百元人民幣盲盒躍升為百萬元級收藏品之際，兩隻公仔首代主人、化名「程洛」的收藏家近日也出面揭開 LABUBU 價格狂飆背後的故事。
《每日經濟新聞》報導，程洛是「80 後」潮玩愛好者，2018 年因朋友帶動接觸 LABUBU，從此成為圈內小有名氣的「娃友」。他最初買 LABUBU 純粹出於喜好，當時這個 IP 尚未與泡泡瑪特深度合作，市場熱度遠不及如今。
程洛說：「2020 年，我透過閒魚先後入手了棕色和薄荷色兩款 LABUBU，合計花了 10 多萬元。棕色款體積更大，有 1.6 公尺高，臉上帶著小雀斑，是初版原色，薄荷色是上海一家潮牌店開業客製化的擺件，我專門飛到上海買源的，屬於第一手貨源。」
持有 1 年多後，程洛將兩隻 LABUBU 以 30 多萬元的價格轉賣給同一位收藏家。「當時覺得價格已經不錯了，但完全沒想到，今年 6 月它們會被拍賣到 190 萬元。」
程洛坦言，看到拍賣結果的瞬間，他雖意外卻並不遺憾。他說：「潮玩價值本來就難界定，LABUBU 更像是傳統藝術品。如果單純為了投資，可能我賣早了，但對我來說，它承載的樂趣是那幾年的樂趣。」
程洛的潮玩經歷，是近年來 LABUBU 市場熱潮的縮影。他曾是一位「瘋狂玩家」，曾通宵排隊搶購限量款、到各地掃貨、為一隻「娃」豪擲數十萬。
程洛說：「2021 年家裡 LABUBU 最多時有上百隻，甚至買過 66 隻、88 隻同款組建『軍隊』擺在一起。」
但隨著熱度攀升，他逐漸感到壓力。程洛說：「價格漲得太離譜，買一整套要幾萬塊，普通玩家根本玩不起。加上年齡增長，愛好轉移，2023 年我選擇退坑。」
在程洛看來，LABUBU 價格飆漲是多重因素疊加的結果。他說：「資本炒作、明星效應、盲盒文化的流行，都推高了它的價值。」
程洛舉例，近年來抖音等平台透過毛絨掛件等形式讓 LABUBU「破圈」，甚至紅到國外，而設計師龍家升的個人影響力，也讓 IP 自帶「稀缺性」標籤。
他說：「但說到底，LABUBU 本質是玩具，不是字畫、古董這類傳統藝術品。它的價值更多由市場情緒和資本偏好決定，很難用合不合理簡單評判。」
LABUBU 的拍賣高價，也讓圈內外對潮玩市場的現況產生「是誰在為百萬娃買單」的疑問？程洛分析指出，主要有兩類玩家，一類是「不缺錢」的高端藏家，將 LABUBU 視為社交貨幣，「朋友圈裡有頂流 IP，本身就是一種身分象徵」，另一類是投資型玩家，看好其升值潛力，試圖透過掃貨獲利，「但對普通初級收藏家來說，現在入場風險極高」。
程洛還說：「潮玩價格波動大，去年還炒到幾萬的款，今年可能突然虛高到 7 萬，很多玩家因此壓力大、很疲憊。」
至於 LABUBU 未來的價格走勢，程洛認為關鍵在設計師龍家升的國際認可度。
程洛說：「若龍家升能像草間彌生、KAWS 那樣被國際藝術界高度認可，和 LV、香奈兒合作，那原畫、雕塑等衍生品價格還會漲。反之，LABUBU 可能就停在當前頂峰。現在有些『娃』溢價過高，若整體被爆火，反而會真正綁架其它的人。」
從程洛的經驗不難看出，LABUBU 的價格狂飆，既是潮玩文化崛起的縮影，也暗藏市場泡沫的風險，而對一般玩家來說，或許正如程洛所做的選擇，也就是收藏的意義終究是「喜歡」而非「投機」。
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