鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-12 16:10

‌



周二 (10 日) 一場拍賣會將潮玩圈的熱度推向新的高峰，兩隻 LABUBU 公仔分別以 108 萬元、82 萬元 (人民幣，下同) 成交，不僅刷新 LABUBU 二級市場價格紀錄，更讓「百萬元玩具」話題衝上熱搜。在這個曾被視為「小眾潮玩」IP 從百元人民幣盲盒躍升為百萬元級收藏品之際，兩隻公仔首代主人、化名「程洛」的收藏家近日也出面揭開 LABUBU 價格狂飆背後的故事。

全球唯一薄荷色Labubu108萬人民幣拍出！首任收藏家首發聲：暴漲會傷害潮玩粉絲 (圖:Shutterstock)

《每日經濟新聞》報導，程洛是「80 後」潮玩愛好者，2018 年因朋友帶動接觸 LABUBU，從此成為圈內小有名氣的「娃友」。他最初買 LABUBU 純粹出於喜好，當時這個 IP 尚未與泡泡瑪特深度合作，市場熱度遠不及如今。

‌



程洛說：「2020 年，我透過閒魚先後入手了棕色和薄荷色兩款 LABUBU，合計花了 10 多萬元。棕色款體積更大，有 1.6 公尺高，臉上帶著小雀斑，是初版原色，薄荷色是上海一家潮牌店開業客製化的擺件，我專門飛到上海買源的，屬於第一手貨源。」

持有 1 年多後，程洛將兩隻 LABUBU 以 30 多萬元的價格轉賣給同一位收藏家。「當時覺得價格已經不錯了，但完全沒想到，今年 6 月它們會被拍賣到 190 萬元。」

程洛坦言，看到拍賣結果的瞬間，他雖意外卻並不遺憾。他說：「潮玩價值本來就難界定，LABUBU 更像是傳統藝術品。如果單純為了投資，可能我賣早了，但對我來說，它承載的樂趣是那幾年的樂趣。」

程洛的潮玩經歷，是近年來 LABUBU 市場熱潮的縮影。他曾是一位「瘋狂玩家」，曾通宵排隊搶購限量款、到各地掃貨、為一隻「娃」豪擲數十萬。

程洛說：「2021 年家裡 LABUBU 最多時有上百隻，甚至買過 66 隻、88 隻同款組建『軍隊』擺在一起。」

但隨著熱度攀升，他逐漸感到壓力。程洛說：「價格漲得太離譜，買一整套要幾萬塊，普通玩家根本玩不起。加上年齡增長，愛好轉移，2023 年我選擇退坑。」

在程洛看來，LABUBU 價格飆漲是多重因素疊加的結果。他說：「資本炒作、明星效應、盲盒文化的流行，都推高了它的價值。」

程洛舉例，近年來抖音等平台透過毛絨掛件等形式讓 LABUBU「破圈」，甚至紅到國外，而設計師龍家升的個人影響力，也讓 IP 自帶「稀缺性」標籤。

他說：「但說到底，LABUBU 本質是玩具，不是字畫、古董這類傳統藝術品。它的價值更多由市場情緒和資本偏好決定，很難用合不合理簡單評判。」

LABUBU 的拍賣高價，也讓圈內外對潮玩市場的現況產生「是誰在為百萬娃買單」的疑問？程洛分析指出，主要有兩類玩家，一類是「不缺錢」的高端藏家，將 LABUBU 視為社交貨幣，「朋友圈裡有頂流 IP，本身就是一種身分象徵」，另一類是投資型玩家，看好其升值潛力，試圖透過掃貨獲利，「但對普通初級收藏家來說，現在入場風險極高」。

程洛還說：「潮玩價格波動大，去年還炒到幾萬的款，今年可能突然虛高到 7 萬，很多玩家因此壓力大、很疲憊。」



至於 LABUBU 未來的價格走勢，程洛認為關鍵在設計師龍家升的國際認可度。

程洛說：「若龍家升能像草間彌生、KAWS 那樣被國際藝術界高度認可，和 LV、香奈兒合作，那原畫、雕塑等衍生品價格還會漲。反之，LABUBU 可能就停在當前頂峰。現在有些『娃』溢價過高，若整體被爆火，反而會真正綁架其它的人。」