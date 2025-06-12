台積電下跌超過1%陷貼息窘境 市值仍守住27兆元
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 近日股價強漲，今 (12) 日進行除息，除息參考價 1,060 元，以 1,055 元開盤，更一度下跌至 1,045 元，跌幅超過 1%，暫時陷入貼息，市值力守 27 兆元。
台積電此次發放 2024 年第四季每股現金股利 4.5 元，總金額達 1166.97 億元，預計將於 7 月 10 日發放，根據集保中心統計，截至 6 月 6 日，台積電股東人數來到 179 萬 1696 人，零股股東人數達 130 萬 7809 人。
台積電近期獲外資青睞，從 4 月 23 日起普遍站在買方，截至昨日為止，35 個交易日共有 28 個交易日都呈現買超，累計買超已高達 22.5 萬張，顯現外資對台積電未來營運信心不減。
台積電近期即便受新台幣強升影響，5 月營收仍守穩 3 千億元大關，達 3,205.16 億元，月減 8.3%，年增 39.6%，累計今年前五月合併營收達 1.51 兆元，仍較去年同期強勁成長 42.6%。
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