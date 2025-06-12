台積電下跌超過1%陷貼息窘境 市值仍守住27兆元

台積電此次發放 2024 年第四季每股現金股利 4.5 元，總金額達 1166.97 億元，預計將於 7 月 10 日發放，根據集保中心統計，截至 6 月 6 日，台積電股東人數來到 179 萬 1696 人，零股股東人數達 130 萬 7809 人。