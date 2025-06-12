search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

台積電下跌超過1%陷貼息窘境 市值仍守住27兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北


台積電 (2330-TW)(TSM-US) 近日股價強漲，今 (12) 日進行除息，除息參考價 1,060 元，以 1,055 元開盤，更一度下跌至 1,045 元，跌幅超過 1%，暫時陷入貼息，市值力守 27 兆元。

cover image of news article
台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電此次發放 2024 年第四季每股現金股利 4.5 元，總金額達 1166.97 億元，預計將於 7 月 10 日發放，根據集保中心統計，截至 6 月 6 日，台積電股東人數來到 179 萬 1696 人，零股股東人數達 130 萬 7809 人。


台積電近期獲外資青睞，從 4 月 23 日起普遍站在買方，截至昨日為止，35 個交易日共有 28 個交易日都呈現買超，累計買超已高達 22.5 萬張，顯現外資對台積電未來營運信心不減。

台積電近期即便受新台幣強升影響，5 月營收仍守穩 3 千億元大關，達 3,205.16 億元，月減 8.3%，年增 39.6%，累計今年前五月合併營收達 1.51 兆元，仍較去年同期強勁成長 42.6%。

 

文章標籤

台積電除息貼息股利市值

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1050-0.94%
台積電ADR214.1+0.77%
美元/台幣29.730-0.64%

延伸閱讀



    Empty