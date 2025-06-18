【Joe’s華爾街脈動】地緣政治緊張局勢升溫，避險情緒籠罩市場
Joe Lu
投資者因中東地緣風險而湧向避險資產，推升油價、壓低股市，類股趨勢急劇分化
Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 17 日 美東時間
重點摘要
- 地緣政治升溫引發市場避險潮，導致股市下跌、油價上漲、債券殖利率上升，市場目前全面關注美國聯準會即將公布的政策預測。
- 道瓊工業平均指數和羅素 2000 指數的前景惡化，整體市場趨勢出現分歧，而標普 500 指數和那斯達克綜合指數的趨勢則保持強韌的正向。
- 儘管出現拋售，大型股的趨勢評估仍然穩定，顯示投資者對長期領導者的信心並未因當日的總體經濟波動而動搖。
- 企業獲利前景惡化與持續強勁的消費者數據形成衝突，為政策制定者營造了矛盾的經濟局面。
- 類股趨勢出現分化，能源類股改善，而必需消費品和醫療保健等傳統防禦型類股卻轉弱，顯示市場對通膨衝擊的擔憂勝過經濟放緩。
- 全球國際市場趨勢普遍轉弱，新興市場轉為負面展望最為明顯，反映投資者正在減持風險性資產。
- 投資者透過買入原油和政府公債來對沖風險，同時拋售比特幣等資產，顯示市場明確關注地緣政治不穩定帶來的通膨威脅。
市場概覽
由於中東地區局勢不斷升溫並重新成為市場焦點，對美國可能捲入衝突的擔憂增高，市場明顯轉向避險情緒。此種地緣政治焦慮觸發了典型的避險潮：美國主要股市指數普遍收低，原油價格飆升，投資者則尋求美國政府公債的庇護。美元亦因其避險地位而走強。
在美國境內，最新公布的零售銷售報告內容好壞參半，總體數據略顯疲弱，但潛在的「對照組」銷售表現則仍相對穩健。然而，此報告對緩和市場緊張情緒助益甚微。隨著聯準會展開為期兩天的決策會議，市場焦點現已全面轉向其更新的經濟預測。投資者正密切關注政策制定者是否會改變其對 2025 年兩次降息的原先展望，此一變動對市場情緒將具有關鍵影響力。
整體市場指數
廣泛的避險情緒導致道瓊工業平均指數和小型股羅素 2000 指數的潛在趨勢評估惡化。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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