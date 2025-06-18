Joe Lu 2025-06-18 07:20

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投資者因中東地緣風險而湧向避險資產，推升油價、壓低股市，類股趨勢急劇分化

【Joe’s華爾街脈動】地緣政治緊張局勢升溫，避險情緒籠罩市場 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 17 日 美東時間

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重點摘要

市場概覽

由於中東地區局勢不斷升溫並重新成為市場焦點，對美國可能捲入衝突的擔憂增高，市場明顯轉向避險情緒。此種地緣政治焦慮觸發了典型的避險潮：美國主要股市指數普遍收低，原油價格飆升，投資者則尋求美國政府公債的庇護。美元亦因其避險地位而走強。

在美國境內，最新公布的零售銷售報告內容好壞參半，總體數據略顯疲弱，但潛在的「對照組」銷售表現則仍相對穩健。然而，此報告對緩和市場緊張情緒助益甚微。隨著聯準會展開為期兩天的決策會議，市場焦點現已全面轉向其更新的經濟預測。投資者正密切關注政策制定者是否會改變其對 2025 年兩次降息的原先展望，此一變動對市場情緒將具有關鍵影響力。

整體市場指數

廣泛的避險情緒導致道瓊工業平均指數和小型股羅素 2000 指數的潛在趨勢評估惡化。(全文未完)