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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報5189.49點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間12日02:17，費城半導體下跌53.01點（或1.01%），暫報5189.49點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.6%
  • 近 1 月：+17.37%
  • 近 3 月：+19.01%
  • 近 6 月：+7.11%
  • 今年以來：+5.27%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌6.93%；安森美半導體(ON-US)下跌4.83%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌3.37%；格羅方德(GFS-US)下跌3.22%；泰瑞達(TER-US)下跌3.11%。

部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲2.59%；和康電訊(MTSI-US)上漲1.38%；美光科技(MU-US)上漲0.71%；科磊(KLAC-US)上漲0.67%；台積電ADR(TSM-US)上漲0.32%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5203.79-0.74%
英特爾20.575-6.82%
安森美半導體51.4-4.46%
思佳訊半導體72.47-3.31%
格羅方德38.315-2.93%
泰瑞達86.275-2.73%
博通252.13+3.07%
和康電訊130.14+1.46%
美光科技115+0.75%
科磊868.4+1.38%
台積電ADR213.26+0.38%

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