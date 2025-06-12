盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報5189.49點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間12日02:17，費城半導體下跌53.01點（或1.01%），暫報5189.49點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.6%
- 近 1 月：+17.37%
- 近 3 月：+19.01%
- 近 6 月：+7.11%
- 今年以來：+5.27%
焦點個股
費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌6.93%；安森美半導體(ON-US)下跌4.83%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌3.37%；格羅方德(GFS-US)下跌3.22%；泰瑞達(TER-US)下跌3.11%。
部分成分股表現相對穩健，博通(AVGO-US)上漲2.59%；和康電訊(MTSI-US)上漲1.38%；美光科技(MU-US)上漲0.71%；科磊(KLAC-US)上漲0.67%；台積電ADR(TSM-US)上漲0.32%。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.01%，報202.38美元
- 盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5294.8點
- 盤中速報 - 英特爾(INTC-US)大跌5.01%，報20.98美元
- 盤中速報 - 華納兄弟探索(WBD-US)大漲5.14%，報10.53美元
下一篇