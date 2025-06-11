盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5294.8點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間11日10:36，費城半導體上漲52.29點（或1%），暫報5294.80點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.6%
- 近 1 月：+17.37%
- 近 3 月：+19.01%
- 近 6 月：+7.11%
- 今年以來：+5.27%
焦點個股
費城半導體成分股以和康電訊(MTSI-US)領漲。和康電訊(MTSI-US)上漲2.6%；美光科技(MU-US)上漲2.51%；博通(AVGO-US)上漲2.15%；台積電ADR(TSM-US)上漲2.14%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.92%。
部分成分股表現相對疲軟，英特爾(INTC-US)下跌4.01%；超微半導體(AMD-US)下跌0.49%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.43%；格羅方德(GFS-US)下跌0.39%。
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