是德攜手新思 協助業界從台積電N6RF+轉換至N4P

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-06-11 16:54

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是德科技 (Keysight) 今 (11) 日宣布，與新思科技推出 AI 驅動的射頻設計遷移流程，加速從台積電(2330-TW)(TSM-US)N6RF + 製程遷移至 N4P 技術，以滿足當今最嚴苛的無線積體電路應用的效能需求。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

基於台積電的類比設計遷移 (ADM) 方法，這項全新射頻設計遷移工作流程整合是德科技的射頻解決方案和新思科技的 AI 驅動射頻遷移解決方案，簡化被動元件和設計組件重新設計以達到台積電更先進的射頻製程規則的流程。

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射頻電路設計人員現在可運用 AI 技術，配合台積電 ADM 方法進行射頻設計遷移。除了 ADM 所提供的生產力提升外，是德科技與新思科技的遷移工作流程還利用 N4P 製程的效能優勢，針對從 N6RF + 遷移的低雜訊放大器 (LNA) 設計進行最佳化。

設計遷移流程的關鍵組件包括新思科技 Custom Compiler 布局環境搭配新思科技 ASO.ai，用於快速類比與射頻設計遷移、新思科技 PrimeSim 電路模擬器，以及用於元件參數化、自動數值擬合與電磁模擬的是德科技 RFPro。

AI 以全新方式賦能並協助射頻電路設計人員快速實現向 N4P 製程的遷移過程和重新設計，從而加速產品上市時間。新思科技 Custom Compiler 搭配 ASO.ai 這項 AI 驅動的類比設計遷移解決方案，能識別最佳設計參數以滿足效能指標。是德科技 RFPro 可對被動元件包括電感器進行參數化，再根據新製程調整布局，自動重建模擬模型。

新思科技策略暨產品管理資深副總裁 Sanjay Bali 表示，類比設計遷移是一個具挑戰性且耗時的過程，需要大量的試錯。與是德科技和台積電的深度合作，讓設計團隊能透過 AI 驅動的射頻設計遷移流程提高生產力，加速重新設計流程並更有效率地交付射頻設計，同時在台積電先進節點上達到最佳的功率、效能與面積 (PPA)。

是德科技設計工程軟體資深副總裁 Niels Faché 表示，在符合新製程設計規則的同時滿足 PPA 需求，是複雜射頻晶片設計所面臨的最大挑戰之一。射頻電路設計人員希望運用並重複使用其 N6RF + 元件與元件智財，以提高投資報酬率。在台積電 ADM 方法中部署新思科技 ASO.ai 進行高效類比設計遷移，以及是德科技 RFPro 進行被動元件建模，有助於加速在台積電的先進 N4P 技術中重新設計原本在 N6RF + 中建構的現有元件。無需耗時的資料交接或領域專業化，可提升射頻電路設計人員的整體工程生產力。