國台辦談沈伯洋：絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸謀利

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-06-11 10:53

‌



大陸國台辦周三（11 日）舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮表示，對於涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及其關聯企業，北京絕不容忍、絕不姑息，必須依法嚴懲。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖：今日海峽）

朱鳳蓮說，台獨頑固分子沈伯洋之父沈土城擔任負責人的兆億公司，與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。

‌



朱鳳蓮稱，北京決定對兆億依法實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施，展現了北京絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸謀利的嚴正立場。

大陸國務院台辦發言人陳斌華在去年 10 月 14 日宣布，經認真核查甄別兩岸民眾向國台辦徵集台獨頑固分子線索舉報郵箱舉報的線索，決定依法對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒。

據《新華社》報導，陳斌華表示，經核查，「黑熊學院」在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，打著「講座」、「培訓」、「戶外演練」甚至「親子活動」等幌子，明目張膽培育「暴力台獨分子」，公然從事台獨分裂活動，是不折不扣的台獨基地。