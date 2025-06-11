中國雙航母首次同時現身西太平洋 兩大信號引關注

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-11 08:39

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中國海軍新聞發言人王學猛周二（10 日）表示，日前「遼寧艦」和「山東艦」航母編隊赴西太平洋等海域展開訓練，檢驗部隊遠海防衛和聯合作戰能力。這是根據年度計畫組織的例行性訓練，旨在提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。

中國雙航母首次同時現身西太平洋。（圖：新華社）

據《澎湃新聞》周三報導，軍事專家王雲飛說，雙航母協同作戰有很多協同方式，和單航母作戰不一樣，不能互相干擾。未來中國海軍還會經常進入西太平洋海域，進行雙航母訓練或演習，這是形成整體協同作戰能力必須的訓練。

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王雲飛表示，此次「遼寧艦」和「山東艦」是首次同時在西太平洋海域進行訓練，這是第一個值得關注的關鍵信號，具有戰略意義。去年 10 月，在南海某海域，「遼寧艦」和「山東艦」編隊首次展開雙航母編隊演練，鎚煉提升航母編隊體系作戰能力。

「台灣島以東的西太平洋海域是中國重點防禦的方向，以前我們沒有在西太平洋進行過雙航母的訓練。」王雲飛說：「這是中國海軍的一個必訓科目，因為如果未來發生軍事衝突，這個區域非常關鍵。因此，必須進行雙航母的遠航訓練。」

「我們未來面臨的對手是比較複雜的，具有島鏈上面的基地，也有從那個方向過來的航母。所以一艘航母單獨出去，會面臨著孤軍奮戰的局面，需要雙航母，甚至三航母。」王雲飛稱。

「第二個值得關注的信號，是接下來『遼寧艦』編隊和『山東艦』編隊是否會組成雙航母編隊，進行訓練。」王雲飛說。