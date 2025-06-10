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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5188.21點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間10日10:01，費城半導體上漲51.55點（或1%），暫報5188.21點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.29%
  • 近 1 月：+15%
  • 近 3 月：+10.95%
  • 近 6 月：+2.35%
  • 今年以來：+3.15%

焦點個股


費城半導體成分股以台積電ADR(TSM-US)領漲。台積電ADR(TSM-US)上漲2.41%；美光科技(MU-US)上漲1.8%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲1.71%；安森美半導體(ON-US)上漲1.61%；亞德諾(ADI-US)上漲1.61%。

部分成分股表現相對疲軟，英特爾(INTC-US)下跌0.34%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.17%；博通(AVGO-US)下跌0.08%；輝達(NVDA-US)下跌0.07%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5196.121.16%
台積電ADR211.8892+2.36%
美光科技113.39+2.20%
恩智浦半導體217.845+2.24%
安森美半導體53.62+2.37%
亞德諾232.13+1.96%
英特爾20.5701+0.44%
邁威爾科技69.16+0.03%
博通242.875-0.58%
輝達142.74+0.08%

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