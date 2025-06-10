盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5188.21點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日10:01，費城半導體上漲51.55點（或1%），暫報5188.21點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.29%
- 近 1 月：+15%
- 近 3 月：+10.95%
- 近 6 月：+2.35%
- 今年以來：+3.15%
焦點個股
費城半導體成分股以台積電ADR(TSM-US)領漲。台積電ADR(TSM-US)上漲2.41%；美光科技(MU-US)上漲1.8%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲1.71%；安森美半導體(ON-US)上漲1.61%；亞德諾(ADI-US)上漲1.61%。
部分成分股表現相對疲軟，英特爾(INTC-US)下跌0.34%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.17%；博通(AVGO-US)下跌0.08%；輝達(NVDA-US)下跌0.07%。
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