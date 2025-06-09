Uber宣示深耕台灣市場 將併購皇冠大車隊
鉅亨網記者王莞甯 台北
Uber 今 (9) 日宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，展現深耕台灣市場的承諾，並深化與台灣本地計程車產業的合作關係，而此併購尚需等待主管機關核准。
Uber 表示，一旦審核通過並完成交割後，將為皇冠大車隊的職業駕駛帶來更順暢的工作體驗，同時讓目前交通資源相對不足的地區，有機會使用 Uber 的高品質服務。
Uber 台灣總經理楊麗達表示，台灣是全球最成熟且最具競爭力的數位叫車市場之一，與台灣計程車產業的合作已經超過十年，很高興與皇冠大車隊一起邁出全新的一步。
皇冠大車隊自 2011 年成立， 2017 年起便與 Uber 合作，透過 Uber 平台派遣職業駕駛，待主管機關完成審核程序後，Uber 將與皇冠大車隊的管理團隊及職業駕駛密切合作，確保流暢且的整合與轉換過程。
此次併購預計將為 Uber 導入平台和車隊的整合營運模式，皇冠大車隊董事長吳俊德表示，併購也可為車隊與所屬職業駕駛帶來更多發展機會，同時延續皇冠大車隊 13 年來所建立的專業形象與服務品質。
Uber 目前在台與多家多元計程車、小黃計程車車隊，以及租賃車行合作，整體服務範圍達 16 個城市，包括宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、嘉義縣市、台南、高雄和屏東。
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