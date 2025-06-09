鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-09 08:30

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中國 A 股市場上周五 (6 日) 延續震盪調整態勢，資金分歧顯著，類股加速輪動，周期股逆勢領漲，消費股則持續承壓領跌，市場交投情緒趨於謹慎。

消費股上周領跌A股接下來怎麼走？專家：投資人短期謹慎可等回檔上車機會 聚焦科技股 (圖:Shutterstock)

分析師指出，當前市場仍處存量資金博弈階段，短期需關注基本面數據及政策信號，建議投資人保持克制，等待更優建倉時機。

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​​盤面上，族群表現分化顯著。業內人士分析指出，當前 A 股處於「以我為主」的震盪期，短期缺乏明顯利多催化，資金主要在消費、科技、週期等族群輪動。

至於科技與消費的佈局策略，業內普遍看好科技類股的中長期價值。丹羿投資表示，儘管短期受輝達 H20 斷供影響，國內 AI 硬體企業資本開支承壓，但全球 AI 產業鏈加速落地趨勢未變，龍頭企業仍具配置價值。

排排網財富研究部副總監劉有華強調，科技類股中長期上行趨勢確立，政策支持與技術創新雙輪驅動下，調整後有望迎來布局良機。

對於後市，業內提醒需警惕局部風險。方信財富投資基金經理人郝心明指出，當前市場處於前期成交密集區，量價背離難以持續，且萬得全 A 估值分位處於 60%，若基本面數據或成長預期無法驗證，局部調整壓力仍存。

展望本周，焦冰建議關注兩大關鍵因素，一是上周五 (6 日) 晚間公佈的美國非農就業數據若新增就業低於 10 萬人，恐強化降息預期利好風險資產，其次是 6 月中國務院常務會議，需追蹤消費券發放、新能源補貼延續等穩成長政策進展，以及地方債務化解動向。

業內人士認為，大盤短期仍將在 3300 點至 3400 點的箱型區間內運行，投資人後續在關注成交量變化的同時，可繼續跟蹤貴金屬、通信設備、化工等族群的動向。

中原證券表示，近期大盤震蕩走高，在存量資金博弈之下，類股可能持續輪動，投資人可關注消費電子、互聯網服務、通信設備等行業的機會。

浙商證券首席經濟學家李超建議，6 月可將過去一段時間反彈幅度較大的科技、成長類股，切換至前期反彈幅度相對較小的大金融、「中字頭」標的跟紅利板塊， 起到平滑凈值曲線、控制組合回撤的作用。當前位置並不適合輕易追高，但若是大盤回落到有效支撐位置，則建議果斷出手、積極增配。

中信證券首席 A 股策略師裘翔認為，展望未來一年，中國權益資產有望迎來年度級別的牛市行情。從今年第四季起，全球主要經濟體在經濟和政策週期上料將再次同步，財政和貨幣同時擴張，港股和 A 股市場有望迎來指數牛市。