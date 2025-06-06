鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oge Energy Corp.OGE-US的目標價調升至46.5元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Oge Energy Corp.(OGE-US)提出目標價估值：中位數由45元上修至46.5元，調升幅度3.33%。其中最高估值52元，最低估值42.5元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Oge Energy Corp.評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀1位。
Oge Energy Corp.今(6日)收盤價為44.075元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲1.4%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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