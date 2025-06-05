鉅亨速報 - Factset 最新調查：MongoDB公司MDB-US的目標價調升至270.5元，幅度約9.96%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對MongoDB公司(MDB-US)提出目標價估值：中位數由246元上修至270.5元，調升幅度9.96%。其中最高估值345元，最低估值170元。
綜合評級 - 共有38位分析師給予MongoDB公司評價：積極樂觀26位、保持中立12位、保守悲觀0位。
MongoDB公司今(5日)收盤價為199.73元。近5日股價上漲9.96%，標普指數上漲1.4%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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