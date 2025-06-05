鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-05 17:11

‌



香港股市今 (5) 日連續第 3 個交易日走長，恒生指數(HSI) 朝 24000 點叩關且續朝 4 周以來最長漲勢紀錄邁進，主要因為《財新網》今日公布的中國 5 月服務業 PMI 數據，緩解了市場對中國經濟復甦停滯的擔憂情緒。

〈港股盤後〉陸服務業PMI優預期 科技股領漲 恒指漲逾1% 連三日收紅

恒指今日收高 1.07% 至 23906.97 點，恒生科技指數 (HSTECH) 亦收漲 1.93% 至 5319. 96 點，國企指數收紅 1.26% 至 8684.73 點，紅籌指數收漲 1.07% 至 4038.99 點。

‌



大盤方面，科技股向好帶領大盤持續攀漲，快手漲 5%，阿里巴巴漲逾 3%，美團漲 2.6%，小米、京東漲 1.5%，百度、網易漲 1%。此外，稀土概念股全天強勢表現，蘋果概念股、半導體股、影視股、中國房地產股票漲幅居前，金力永磁飆逾 12%，宏光股半導體大漲近 12%，晶門半導體漲超 8%，高偉電子漲超 7%，舜宇光學科技漲超 5%，華虹半導體、中芯國際漲超 4%，華潤置地漲超 3%。

消息面上，中國 5 月財新通用服務業經營活動指數 (服務業 PMI) 從 4 月上升 0.4 個百分點至 51.1，表現優於預期，主要受「五一」假期效應帶動，居民出行、餐飲消費等較先前更為活躍，服務業景氣度上升。

此外，中國商務部新聞發言人何詠前表示，稀土等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。中國政府依法依規對兩用物項相關出口許可申請進行審查，對符合規定的申請，中方將予以批准，促進、便利合規貿易。