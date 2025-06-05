鉅亨網新聞中心 2025-06-05 16:50

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英國《旁觀者》雜誌近期發表一篇文章，指出中國不再只是科研創新的參與者，以加速升級為競爭者、拓荒者乃至全球領導者。

英媒披露一組數據 稱中國從山寨王國變創新霸主。(圖:shutterstock)

文章稱，西方多年來一直將中國描繪成一個「山寨王國」，認為中國只能在科學技術領域扮演追隨者，而非領導者。但當批評者們仍在質疑時，中國已開始籌謀。

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如今，中國的創新發展正勢如破竹。曾在科學領域被輕視的中國如今成為科研強國。西方國家最好醒悟過來，因為這不再是追趕的比賽，而是保持領先的競爭。

中國的科研機器已全面啟動，正處於研發衝刺的加速階段。澳洲戰略政策研究所的最新報告揭示了這一轉變的規模。該智庫指出，如今中國在 64 個關鍵技術領域中的 57 個領域引領全球研究，包括國防、生物技術和機器人技術。相較於本世紀初中國僅在 3 個領域領先，這是驚人的飛躍。同時，美國在 60 個領域的領先地位已降至僅 7 個。

西方獨佔基礎科學前沿領域的主導地位，也已不復存在。 2020 年中國在全球前 1% 高被引論文佔比方面超越美國，此指標大致反映了前沿研究水準。過去 4 年，中國在最權威的科學期刊上發表的論文數量也超過美國或歐盟。在化學和物理等領域，這項領先優勢更是以數千篇的差距遙遙領先。中國科研的前進步伐與方向令人矚目。

意想不到的事不斷出現。DeepSeek 發布的模型徹底打破矽谷在人工智慧領域中不可戰勝的神話。儘管面臨美國嚴厲的晶片限制，中國仍具備推出接近前沿技術的模型的能力。

值得注意的是，中國在人工智慧技術的其他方面也展現出更強競爭力，尤其在硬體和人才方面。在自我吹捧中膨脹的西方國家，如今面臨一個更精幹的競爭者，一個在資源匱乏中茁壯成長且人才濟濟的對手。

中國在無人機製造領域的霸主地位也無可爭議。身為中國無人機產業的驕傲，大疆長期佔據全球 70% 的市場。文章的筆者自稱，曾與美國無人機新創公司的工程師交談，他們對無法仿製大疆的一款無人機馬達感到既沮喪又驚訝。或許中國最強大的武器是依賴——西方國家對中國無人機供應鏈的依賴。

在生物技術領域，中國對西方主導地位的挑戰最為迫切。數據展現出其迅猛崛起的軌跡。2023 年中國佔全球臨床試驗啟動量的 28%，僅次於美國。如今，中國研發的新型療法數量已超越歐洲，近 1/3 大型製藥授權協議涉及中企。 5 年前中​​企在這方面還毫無建樹。這是巨大的結構性變化。

中國的生物技術體系並非神秘莫測，更與偷竊或間諜無關——儘管西方喜歡找替罪羔羊。真相很簡單：中國在西方薄弱的方面——速度、規模和務實——表現優異。以目前速度，中國在藥物研發領域超越美國祇是時間問題。