棒球迷注意 大魯閣股東會紀念品價值逾4000元 3/25最後買進日

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-04 13:18

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室內休閒業者大魯閣 (1432-TW) 今 (4) 日宣布 114 年股東會紀念品發放方案，將透過官方 APP「大魯閣 Plus」發出包括 800 元消費抵用券、8 張「每月玩樂買 1 送 1 券」，總價值超過 4000 元，持有 1000 股以上的股東還可獲得額外 800 元消費抵用券，適用於旗下多個運動休閒品牌，3 月 25 日為最後買進日。

大魯閣 114 年股東會將於 5 月 26 日舉行，3 月 25 日是有權參加股東會的最後買進日，大魯閣說明，股東會紀念品將於 5 月 26 日起透過「大魯閣 Plus」APP 發放並開始使用。

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大魯閣自 110 年起以 APP 發股東會紀念品，顛覆傳統領取方式，讓股東無論持股多少都能輕鬆領取，帶動股東人數逐年攀升，至去年股東人數已超過 19 萬人。

大魯閣說明，這項模式不僅提供股東實質回饋、提升股東參與度，也成功將股東導流至大魯閣場館體驗，轉化為忠實顧客，進一步推動營收成長，展現數位經營的強大效益。

今年的股東會紀念品適用於大魯閣旗下多個運動休閒品牌，範圍涵蓋全台 10 家大魯閣棒壘球打擊場、3 家保齡球館、9 家遊戲愛樂園，以及 3 家 Roller186 滑輪、2 家福湯岩盤浴。