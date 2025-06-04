鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-04 10:00

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南韓基準股指 Kospi 後在共同民主黨總統候選人李在明一如預期贏得大選後持續逼近牛市，今 (4) 日早盤上漲逾 2%，連 2 日走高，韓元兌美元匯率亦升值 0.3%，但債市表現不佳，10 年期公債殖利率上漲約 6 個基點，因市場擔憂新政府可能實施的擴張性財政政策恐造成債券供應增加。

Kospi指數上看5000點！李在明一如預期當選總統 韓股飆逾2%連兩天漲逼近牛市 (圖:Shutterstock)

南韓中央選舉管理委員會 (下稱選管會) 今日公布第 21 屆總統選舉計票結果，新當選總統李在明得票率為 49.42%，得票數為 1728.7513 萬張，創歷屆大選之最。

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南韓選管會今日早上也召開全體會議表決通過大選投票結果的議案，正式確定共同民主黨候選人李在明為第 21 屆總統當選人。由於本屆大選在總統職位空缺的情況下舉行，新任總統任期在大選投票結果議案獲表決通過後隨即開啟。包括國軍統帥權在內，所有總統固有許可權已由前代理總統、社會副總理兼教育部長官李周浩轉移至李在明。

李在明的總統任期也在當地時間今日上午 6 時 21 分正式開啟，並即刻擁有軍隊統帥權等總統固有許可權。

上述選舉結果也正是消除了影響南韓市場最大不確定性之一，也就是長達數月的政治領導真空期。目前，市場聚焦於李在明提振經濟成長的政策，重點是加大政府支出、改善企業治理、加強勞工保護，以及與川普政府完成正在進行的關稅談判和匯率磋商。南韓經濟今年第一季度出現萎縮，早在川普 4 月初宣佈對等關稅之前就已顯露疲態。

儘管面臨政治不確定性和經濟增長乏力，韓股和韓元今年仍展現韌性，表現優於大多數亞洲市場。自今年 4 月尹錫悅被彈劾下台以來，韓元獲得支撐，是亞洲表現最佳的貨幣之一。

NH Investment & Securities 的股票交易員 Shawn Oh 說，「今天的一切都將圍繞新總統李在明展開」，並稱市場可能對李在明關於改善企業治理的承諾作出反應。

今年初至大選前，Kospi 指數上漲約 12%，反映出今年稍早股市因對美國關稅的擔憂陷入熊市後，投資人積極尋找投資價值，工業和能源類股上漲進一步提振了 Kospi，包括核能股、造船股和軍火出口商股。

此外，金融股也為 Kospi 指數在選前上漲做出貢獻，投資人押寶候選人承諾的企業改革政策將取得成效。