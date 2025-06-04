中國多地保時捷大降價！深圳卡宴打6.5折 75萬就能領車

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-04 05:30

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中國多地保時捷大降價，深圳卡宴打6.5折。（圖：Shutterstock）

一位深圳銷售人員表示，2025 款卡宴現在最高可以優惠 35%，例如選配完是 115 萬元，75 萬元就可以領車（不含購置稅和保險），相當於 6.5 折。他說，這個價格是貸款價，買家需貸款 90%，如買家全款支付，優惠幅度是 25%。

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「帕拉梅拉的優惠幅度較低，全款價優惠 15% 左右，貸款價優惠 25%。」上述銷售人員說。

上述銷售人員經手的一輛 2025 款帕拉梅拉，選配完價格在 125 萬左右，再加上購置稅、保險等，優惠後便宜 30 多萬元。但他提到，這個優惠價格只在粵港澳大灣區車展期間才有，6 月 8 日就結束了。

另一位北京銷售人員也有類似說法。他提到，卡宴裸車價格現在最低可以到 70 多萬元，帕拉梅拉可以優惠到 90 多萬元，「但都是貸款價，最終落地價還得看具體配置。」

還有天津銷售人員稱，這兩款車現車優惠力度都較大，卡宴八、九十萬就能落地，帕拉梅拉一百零幾萬就能領車，具體得看選配和分期情況。

去年 6 月，保時捷降價的話題曾在社交平台引發熱議，但當時討論的車型是保時捷入門款 Macan 和純電動車型 Taycan。而卡宴與帕拉梅拉都是保時捷中高階車型，價格常在百萬元以上。

保時捷降價的背後，是保時捷在中國市場銷量下降，且已經連續三年下滑。

2022 年保時捷在中國的銷量出現 20 年來首次下滑，當年交車輛為 9.33 萬輛，下滑 2.5%。2023 年交付量為 7.93 萬輛，下降 15%。2024 年銷量為 5.69 萬輛，下滑幅度達到 28%。

2025 年第一季，保時捷中國市場的下降趨勢仍在持續，數據顯示，交付量年降 42%，至 9,471 輛。

盤古智庫高級研究員江瀚表示，過去保時捷在中國市場一直享有極高聲譽和銷量，隨著市場變化和消費者需求日益多元化，優勢逐漸消失。