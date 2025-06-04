中國多地保時捷大降價！深圳卡宴打6.5折 75萬就能領車
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《紅星新聞》周二（3 日）報導，近日豪車品牌保時捷旗下卡宴、帕拉梅拉降價相關話題引發熱議，其中深圳卡宴打 6.5 折，人民幣（下同）75 萬就可領車。
一位深圳銷售人員表示，2025 款卡宴現在最高可以優惠 35%，例如選配完是 115 萬元，75 萬元就可以領車（不含購置稅和保險），相當於 6.5 折。他說，這個價格是貸款價，買家需貸款 90%，如買家全款支付，優惠幅度是 25%。
「帕拉梅拉的優惠幅度較低，全款價優惠 15% 左右，貸款價優惠 25%。」上述銷售人員說。
上述銷售人員經手的一輛 2025 款帕拉梅拉，選配完價格在 125 萬左右，再加上購置稅、保險等，優惠後便宜 30 多萬元。但他提到，這個優惠價格只在粵港澳大灣區車展期間才有，6 月 8 日就結束了。
另一位北京銷售人員也有類似說法。他提到，卡宴裸車價格現在最低可以到 70 多萬元，帕拉梅拉可以優惠到 90 多萬元，「但都是貸款價，最終落地價還得看具體配置。」
還有天津銷售人員稱，這兩款車現車優惠力度都較大，卡宴八、九十萬就能落地，帕拉梅拉一百零幾萬就能領車，具體得看選配和分期情況。
去年 6 月，保時捷降價的話題曾在社交平台引發熱議，但當時討論的車型是保時捷入門款 Macan 和純電動車型 Taycan。而卡宴與帕拉梅拉都是保時捷中高階車型，價格常在百萬元以上。
保時捷降價的背後，是保時捷在中國市場銷量下降，且已經連續三年下滑。
2022 年保時捷在中國的銷量出現 20 年來首次下滑，當年交車輛為 9.33 萬輛，下滑 2.5%。2023 年交付量為 7.93 萬輛，下降 15%。2024 年銷量為 5.69 萬輛，下滑幅度達到 28%。
2025 年第一季，保時捷中國市場的下降趨勢仍在持續，數據顯示，交付量年降 42%，至 9,471 輛。
盤古智庫高級研究員江瀚表示，過去保時捷在中國市場一直享有極高聲譽和銷量，隨著市場變化和消費者需求日益多元化，優勢逐漸消失。
江瀚說，消費者對豪華車的認知正在轉變，消費者購買時更看重駕駛體驗和智慧化配置，而非僅僅侷限於品牌本身。這種轉變導致保時捷等傳統豪華品牌的市場競爭力逐漸下降。此外，國產新能源車品牌迅速崛起，也給傳統豪車品牌帶來巨大壓力。
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