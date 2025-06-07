Joe Lu 2025-06-07 09:28

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強韌的勞動市場推升股市，但公債殖利率上揚，顯示美國聯準會或將保持耐心，挑戰投資者對未來政策寬鬆時機的信心

【Joe’s華爾街脈動】就業報告帶動市場上漲，降息預期推遲 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 6 日 美東時間

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重點摘要

市場概覽

美國就業報告優於預期，為市場注入樂觀情緒，推動股市全面上漲，並強化了美國經濟強韌的市場觀點。報告顯示，5 月份非農業就業人口增加了 13.9 萬人，超出預期，表明勞動市場依然穩固。這項經濟正面訊號迅速帶動股市上漲，標普 500 指數十一大類股全數收紅，但也向債券投資者發出了明確訊息：美國聯準會沒有迫切理由降息。

然而，勞動數據的細節揭示出更為複雜的面向。儘管 5 月份的總體數據強勁，但前兩個月的就業人數向下修正共計減少了 9.5 萬個工作機會，削弱了報告的部分亮點。此外，失業率連續第三個月持平於 4.2%，未見改善。在這樣的數據背景下，公債殖利率攀升，10 年期公債殖利率回升至 4.5% 附近；因投資者重新調整了對貨幣政策的預期，目前推測聯準會將更具耐心。

整體市場指數

正面的就業報告為美國主要股市指數帶來顯著提振......(全文未完)