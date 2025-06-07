【Joe’s華爾街脈動】就業報告帶動市場上漲，降息預期推遲
Joe Lu
強韌的勞動市場推升股市，但公債殖利率上揚，顯示美國聯準會或將保持耐心，挑戰投資者對未來政策寬鬆時機的信心
Joe 盧, CFA 2025 年 6 月 6 日 美東時間
重點摘要
- 優於預期的 5 月份就業報告推動了股市全面上漲，並推高公債殖利率，顯示美國聯準會可以對降息保持耐心。
- 美國主要指數動能有所改善，標普 500 指數和那斯達克綜合指數趨勢轉為正向，儘管大型科技股的領漲表現不一。
- 關鍵經濟訊號證實消費者信心強勁，與健康的勞動數據一致，而長天期資產的極度負面展望則反映了殖利率上升的壓力。
- 金融類股出現顯著的看漲反轉，工業類股力道加速，顯示投資者對市場中對經濟敏感的領域重拾信心。
- 國際市場持續走強，歐洲領先，對中國的市場情緒轉趨樂觀，顯示全球股市表現範圍擴大。
- 殖利率上升導致各天期債券價格下跌，並對黃金構成壓力，而比特幣和原油則上漲，凸顯了在貨幣政策前景轉變下跨資產類別的反應。
市場概覽
美國就業報告優於預期，為市場注入樂觀情緒，推動股市全面上漲，並強化了美國經濟強韌的市場觀點。報告顯示，5 月份非農業就業人口增加了 13.9 萬人，超出預期，表明勞動市場依然穩固。這項經濟正面訊號迅速帶動股市上漲，標普 500 指數十一大類股全數收紅，但也向債券投資者發出了明確訊息：美國聯準會沒有迫切理由降息。
然而，勞動數據的細節揭示出更為複雜的面向。儘管 5 月份的總體數據強勁，但前兩個月的就業人數向下修正共計減少了 9.5 萬個工作機會，削弱了報告的部分亮點。此外，失業率連續第三個月持平於 4.2%，未見改善。在這樣的數據背景下，公債殖利率攀升，10 年期公債殖利率回升至 4.5% 附近；因投資者重新調整了對貨幣政策的預期，目前推測聯準會將更具耐心。
此一變化正值美股第一季財報季強勁收尾之際，該季度為股市提供了基本面的利多。標普 500 指數成分股公司公布了亮眼的業績，近 80% 的公司超出分析師預期。儘管全年企業獲利成長預估有所放緩，但仍指向一個具建設性的背景。目前投資者面臨的關鍵問題在於，如何在企業盈餘表現穩健與勞動市場持續強勁的同時，調整策略以因應短期內降息前景似乎正在消退的政策環境。
整體市場指數
正面的就業報告為美國主要股市指數帶來顯著提振......(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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