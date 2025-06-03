鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-03 09:51

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美國《財星》雜誌（Fortune）周一（2 日）發布 2025 年美國 500 強排行榜，今年上榜公司的收入和利潤均創下歷史新高，上榜門檻也從去年的 71 億美元提升至 74 億美元，500 家公司總收入達到 19.91 兆美元，總利潤約 1.87 兆美元，比上一年增長約 9%。

2025美國500強排行榜揭曉，蘋果不再是最賺錢企業。（圖：Shutterstock）

在今年榜單中，沃爾瑪 (WMT-US) 連續第 13 年穩居榜首，亞馬遜 (AMZN-US) 則連續六年位居第二，二者地位穩固。原本處於第三位的蘋果 (AAPL-US) ，滑落至第四名，被聯合健康集團超越。自 2016 年以來，蘋果一直在第 3 名和第 4 名之間交替，今年仍延續這一趨勢。

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從盈利能力來看，科技和金融依舊是最賺錢的領域，但主要科技公司的表現不盡相同。

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 去年盈利 1,001.18 億美元，較上一年大幅成長約 35.7%，一舉超越蘋果，登上利潤榜榜首，結束了蘋果連續四年「最賺錢公司」的地位。Alphabet 也是美國 500 強歷史上首家淨利潤超過千億美元的科技公司。

蘋果去年盈利為 937.36 億美元，較上一年下降約 3.4%，降至利潤榜第二名。人工智慧（AI）晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 去年盈利達到創紀錄的 728.8 億美元，比上一年暴增 144.9%，躍居利潤榜第五名。