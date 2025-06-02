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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐田汽車(TM-US)EPS預估下修至19.77元，預估目標價為219.12元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對豐田汽車(TM-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.28元下修至19.77元，其中最高估值22.88元，最低估值13.54元，預估目標價為219.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.88(23.12)25.3628.0825.29
最低值13.54(13.54)16.3318.1325.29
平均值19.14(19.35)21.0922.625.29
中位數19.77(20.28)21.6322.8225.29

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3,485.30億3,698.07億3,988.87億3,768.27億
最低值3,276.56億3,354.48億3,392.58億3,761.03億
平均值3,383.54億3,503.52億3,620.13億3,764.65億
中位數3,391.06億3,478.14億3,547.54億3,764.65億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.1518.2613.2425.3123.59
營業收入2,566.02億2,792.45億2,741.66億3,118.58億3,150.97億

詳細資訊請看美股內頁：
豐田汽車(TM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTM

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