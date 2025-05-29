鼓勵投資比特幣！川普之子：明年底有望上看17.5萬美元 很想看到一些大銀行「消失」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-29 12:00

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美國總統川普次子、川普集團高級副總裁艾瑞克 (Eric Trump) 周三 (28 日) 在一場加密貨幣會議上表示，他想看到一些大銀行消失，「說實話，我很想看到一些大銀行消失，因為坦白講，這是他們應得的」。這與川普家族其他成員對傳統金融體系的抱怨如出一轍。

艾瑞克周三與他的哥哥小川普出席在拉斯維加斯舉行的比特幣 2025 大會，此次活動聚集了加密貨幣行業眾多頂尖人物和政治支持者，兩人跟他們新成立的比特幣挖礦公司 American Bitcoin 合夥人一同出席一場小組討論。他們還預測，到 2026 年底，比特幣 (BTC) 價格可能衝破 17 萬美元。

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小川普認為，明年底比特幣價格可能「在 17.5 萬美元到 15 萬美元之間」，此前艾瑞克也曾開玩笑說，到 2026 年底，比特幣價格可能「會一路飛噴、奔向月球」。

根據 Coindesk 數據，今 (29) 日中午左右，比特幣交易價格為 10.8 萬美元左右，下跌約 0.75%。該數位代幣上周四 (22 日) 創下 11 萬 1768 美元歷史新高，這一里程碑標誌著比特幣自 4 月初以來上漲約 45%。

American Bitcoin 是比特幣礦商 Hut 8 Corp. 和川普家族旗下數據公司 American Data Centers 子公司，該公司最近宣布打算在今年第三季透過 SPAC 合併上市，而 World Liberty 則打算推出一款穩定幣。

川普兄弟還回應加密貨幣產業關於傳統銀行關閉與加密貨幣業務有關帳戶的抱怨，兩人稱川普家族也遇到類似問題。川普集團先前因該公司帳戶被關閉而起訴 Capital One。

今年 4 月 30 日，艾瑞克也曾警告，若銀行業者不擁抱區塊鏈技術，恐難逃「10 年內滅亡」的命運。他在接受《CNBC》採訪時說：「現代金融體系早已支離破碎，效率低下、成本高昂。任何事情放到區塊鏈上運作，都能比現有的金融機構做得更好。以國際銀行業通訊與支付系統 SWIT 為例，那簡直是場災難。」