〈能源盤後〉市場等待OPEC+ 7月產量決定 供應收緊 油價漲逾1%

鉅亨網編譯許家華 2025-05-29 06:00

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由於 OPEC + 同意維持其產量政策不變，且美國禁止雪佛龍 (CVX-US) 出口委內瑞拉原油，引起供應擔憂，激勵原油期貨價格周三 (28 日) 漲逾 1%。

投資者此前預計，OPEC + 成員國將在本周稍晚同意增產。

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Brent 原油期貨價格上漲 81 美分或 1.26%，收每桶 64.90 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 95 美分或 1.56%，收每桶 61.84 美元。

OPEC+（石油輸出國組織及其盟友）並未改變產量政策，而是同意建立一個機制，為其 2027 年的石油產量設定基準。

瑞穗能源期貨主管 Bob Yawger 表示，與會的大多數產油國沒有調整產量的彈性。 「他們希望減緩增產速度，阻止油價下滑，但結果並非如此。」Yawger 補充道。

OPEC+ 8 個成員國 (下稱 OPEC8+) 預計周六另外舉行會議，就 7 月的石油增產做出決定。

高盛分析師預計，7 月增產後，這 8 國集團將維持產量穩定。「然而，我們認為 OPEC8 + 供應風險偏向上行，尤其是在執行率沒有改善，或硬需求數據意外上升的情況下。」他們補充。

雷斯塔能源 (Rystad Energy) 石油大宗商品市場分析副總裁 Janiv Shah 表示，即將到來的夏季駕駛旺季需求強勁，以及由於非 OPEC + 成員國上半年產量持平，加上加拿大野火可能影響供應，對 OPEC + 原油的需求更加強勁。

消息人士稱，雪佛龍周三終止其在委內瑞拉的石油生產、服務和採購契約，但計劃保留其在委內瑞拉的直屬員工。

分析師也表示，如果全球貿易談判取得進展或美伊摩擦得到解決，油價可能會出現正面反應。

伊朗核子事務負責人 Mohammad Eslami 周三表示，如果伊朗和美國談判成功，伊朗可能允許聯合國核監督機構派遣美國核查人員訪問其核設施。

美國石油協會 (API) 和美國能源資訊署 (EIA) 分別預計周三和周四公布上周美國石油庫存數據。