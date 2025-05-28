〈能源盤後〉美伊推進核協、OPEC+計劃增產 供應恐過剩 原油跌逾 1%

鉅亨網編譯許家華 2025-05-28 05:26

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原油期貨價格周二 (27 日) 跌逾 1%，係因美伊代表在會談中取得進展，市場擔心供應過剩，且預期 OPEC + 將在本周會議上決定增產。

Brent 原油期貨下跌 90 美分或 1.4%，收每桶 63.86 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 90 美分或約 1.5%，收每桶 60.63 美元。

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市場預期，石油輸出國組織及其盟友（簡稱 OPEC+）不會在周三的會議上改變政策。

與此同時，伊朗和美國代表團上周在羅馬結束了第五輪會談。然而，儘管出現有限的進展跡象，但美伊仍存在許多難以彌合的分歧，尤其是伊朗鈾濃縮問題。

BOK Financial 交易高級副總裁 Dennis Kissler 表示：「OPEC+ 下周也將舉行會議，可能就進一步增產達成一致，如果達成一致，將是原油市場近期面臨的主要阻力，尤其是如果伊朗在潛在的『伊美協議』中增加產量的話。」

倘若伊美之間的核談判失敗，意味美國可能持續制裁伊朗，伊朗的石油供應也將繼續受限，反之，任何解決方案都可能增加伊朗對市場的供應。

美國總統川普決定將與歐盟的貿易談判延長至 7 月 9 日，緩解了人們對關稅可能抑制燃料需求的擔憂，這對油價構成支撐。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，貿易擔憂緩解起到了支撐作用，但在周六 OPEC+ 做出決定之前，油價上漲空間仍然有限。