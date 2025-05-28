存1,000萬可為子女推名企實習機會？中國興業銀行回應！

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興業銀行表示：「近期，我行私人銀行部推出菁英企業實習計畫，引發公眾關切和媒體報導。我行對該項目在推廣中表述不完整造成的誤解，深表歉意。」

該銀行在回應中強調：「申請人是否可獲得實習機會，由面試企業最終決定。鑑於該項目引起爭議，經審慎評估，我行已暫停該項目。」目前此實習計畫的文章在興業私行公眾號上已搜不到。