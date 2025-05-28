存1,000萬可為子女推名企實習機會？中國興業銀行回應！
鉅亨網編譯鍾詠翔
近日有網友在社交平台爆料，稱興業銀行私人銀行微信公眾號發文表示，「2025 菁英實習計畫」正式啟幕，為高淨值客戶子女量身打造實習機會。
據興業銀行介紹，該項目是興業銀行私人銀行部面向高淨值客戶提供的增值服務，委托第三方機構執行。
第三方機構通過公開渠道，蒐集優質企業的實習崗位訊息，推薦給客戶，並為客戶提供職業能力評估、培訓輔導等服務，幫助申請人符合實習崗位需求。
興業銀行私人銀行此前發布的海報顯示：「2025 菁英實習計畫」為高淨值客戶子女量身打造實踐機會，可以為客戶子女提供金融、網路、咨詢、快消、媒體、汽車等行業的實習機會，其中不乏摩根大通摩根大通 (JPM-US) 、中金資本、Google、微軟 (MSFT-US) 、字節跳動等知名企業。
宣傳圖片顯示，報名條件為非興業銀行私行客戶需新增行外資金人民幣 1,000 萬元以上；興業銀行存量私行客戶需新增行外資金 500 萬元以上。實習期內資金不得轉移。
據《騰訊財經》報導，5 月 27 日，興業銀行官方周二（27 日）回應：「已暫停該項目。」
興業銀行表示：「近期，我行私人銀行部推出菁英企業實習計畫，引發公眾關切和媒體報導。我行對該項目在推廣中表述不完整造成的誤解，深表歉意。」
該銀行在回應中強調：「申請人是否可獲得實習機會，由面試企業最終決定。鑑於該項目引起爭議，經審慎評估，我行已暫停該項目。」目前此實習計畫的文章在興業私行公眾號上已搜不到。
- 川普關稅新政引波動 用主動式投資度過震盪
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇