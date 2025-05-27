〈陸股盤後〉4月工業企業利潤增速加快 市場不領情 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-05-27 16:30

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中國股市三大指數周二（27 日）收盤同步走低，隨著一攬子存量政策和增量政策持續落地見效，工業企業有力有效應對外部挑戰，利潤增速加快，但市場並未領情。

滬指周二收盤跌 0.18% 報 3,340.69 點，深證成指跌 0.61% 報 10,029.11 點，創業板指跌 0.68% 報 1,991.64 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.0243 兆元。

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有色、半導體、煤炭類股走低，食品飲料、釀酒、醫藥、紡織服裝、農業族群拉升，銀行、房地產、零售類股上揚。

中國國家統計局周二公布的數據顯示，1-4 月份，規模以上工業企業利潤增長 1.4%，較 1-3 月份加快 0.6 個百分點，延續恢復向好態勢。其中 4 月份全國規模以上工業企業利潤年增 3.0%，較 3 月份加快 0.4 個百分點。

今年 1-4 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額為人民幣 7,022.8 億元，較去年同期下降 4.4%；股份制企業利潤總額 1.5596 兆元，增長 1.1%；外商及港澳台投資企業利潤總額 5,429.2 億元，成長 2.5%；私營企業利潤總額 5,706.8 億元，增加 4.3%。

國家統計局工業司統計師于衛寧表示，4 月份各地區、各部門加快落實更加積極有為的宏觀政策，有力有效因應外部挑戰，工業生產實現較快增長，帶動規模以上工業企業利潤增長加快。特別是以裝備製造業、高技術製造業為代表的新動能行業利潤增長較快，彰顯工業經濟發展韌性。

于衛寧說，整體而言，1—4 月規模以上工業企業利潤穩定恢復，展現出工業強大韌性和抗衝擊能力。但也要看到，國際環境變數仍多，需求不足、價格下降等制約因素仍然存在，工業企業效益穩步恢復的基礎還需繼續鞏固。