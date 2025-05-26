群益證發布全新智慧交易APP 看台股低點已過

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-26 19:57

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群益金鼎證券今 (26) 日發布全新一代智慧交易 APP「群益贏家 Pro」，群益金鼎證券總經理李文柱表示，現代投資人需要的不只是單純下單工具，更需要一套操作靈活並兼顧個人化需求的智慧平台。

群益投顧總經理范振鴻對於股市則分析，全球市場進入後關稅戰時代，市場對美國總統川普政策的反應，漸趨於理性，隨著美國將進入選舉周期，預料關稅戰不會延長，利空政策也會慢慢緩和，因此，台股低點應已過去，有望在下半年重新追上全球行情。

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對於美債，范振鴻則認為，聯準會持續發債，流動性問題不大。

群益新發表的「群益贏家 Pro」強調以使用者體驗為設計核心，針對操作細節進行全面優化，並領先市場推出指標雙視窗功能，使用者可自由呈現技術指標和大戶買賣力，也提供盤中熱門排行和產業類股資訊。