付費用戶數僅次美國！OpenAI擬在首爾設亞洲第三個辦事處 策略長本周將訪日韓澳印星等國

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-26 12:10

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ChatGPT 母公司 OpenAI 周一 (26 日) 發出新聞稿表示，計劃未來幾個月在南韓開設辦事處，現正招聘員工以支援與企業和決策者的合作。

繼日本和新加坡之後，南韓將成為 OpenAI 在亞洲第三個辦事處所在地。

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此舉旨在加強與南韓企業和政策制定者的合作。根據 OpenAI 統計，南韓是美國以外 ChatGPT 付費用戶數量最多的國家，而該公司目前在日本擁有近 40 名員工，在新加坡有 20 名員工。

OpenAI 策略長 Jason Kwon 本周將前往亞洲各地，與政府官員和潛在的行業合作夥伴會面，討論 AI 基礎設施和 OpenAI 軟件的使用。

Kwon 在聲明中說：「南韓擁有完整的 AI 生態系統，從晶片到軟體，從學生到長者，南韓都是全球最有潛力發揮 AI 影響力的市場之一。」

《彭博資訊》上周引述消息人士報導，Kwon 本周將造訪日本、南韓、澳洲和印度、新加坡等國。

今年 3 月，OpenAI 執行長奧特曼的亞洲之旅接連拋出重磅合作，分別跟日本軟銀跟南韓行動通訊巨擘 Kakao 結盟，將打造針對在地市場的 AI 產品。在韓國行期間，奧特曼也積極與三星、SK 海力士高層接觸。