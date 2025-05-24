漢威18億英鎊收購英國催化劑大廠 擴大潔淨能源版圖

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-24 09:00

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漢威 (Honeywell)(HON-US) 5 月 22 日宣布，將以 18 億英鎊 (含債務) 收購英國特殊化學材料公司 Johnson Matthey 的催化劑業務。這筆交易預計將於 2026 年上半年完成。

Johnson Matthey 的催化劑業務總部位於倫敦，員工約 1,900 人，在美國、歐洲和印度都有據點。該部門在合成氣領域 (包括甲醇、氨氣、氫氣和甲醛) 居於領先地位，專門設計製造用於生產永續航空燃料、肥料和油漆的催化劑，擁有強大的永續技術產品組合。

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此併購有助漢威擴大潔淨能源版圖

漢威在聲明中指出，Johnson Matthey 催化劑業務與漢威 UOP(催化劑和製程技術銷售業務) 能產生互補效應，擴大公司在煉油、石化催化劑領域的應用範圍。隨著產品組合擴大，漢威將首次能夠提供生產低碳排關鍵燃料的完整解決方案，包括永續甲醇、永續航空燃料 (SAF)、藍氫和藍氨，有助提升能源安全並減少碳排。

自 2023 年 12 月以來，漢威進行一系列資產剝離與收購，希望精簡業務結構並優化投資組合。Johnson Matthey 催化劑業務已是漢威第六個公開收購案。

Johnson Matthey 專注轉型 出售非核心業務

Johnson Matthey 執行長 Liam Condon 則表示，出售催化劑業務后，公司將重新整合為更專注、更精實的企業，未來將專攻潔淨空氣和鉑族金屬服務 (PGMS) 業務。他強調，公司要從根本上重塑 Johnson Matthey。過去四年半，Johnson Matthey 已陸續出售電池材料、玻璃技術、健康醫療設備等資產。

值得注意的是，Johnson Matthey 過去一年業績表現不如預期，激進股東 Standard Investments 因此施壓，要求進行策略檢討並重組董事會。這筆高價出售案將為公司帶來約 16 億英鎊淨現金收入，其中約 88% 將返還給股東，顯示公司在轉型壓力下積極回應股東要求。